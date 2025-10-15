Eνημερωτικές ημερίδες για την «Ευλογιά του Προβάτου» στους Δήμους Μυλοποτάμου, Ανωγείων και Αρχανών-Αστερουσίων

Η Περιφέρεια Κρήτης, με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού, διοργανώνει κύκλο ενημερωτικών ημερίδων με θέμα: «Η Ευλογιά του Προβάτου – Προληπτικά Μέτρα για την Προστασία του Ζωικού Κεφαλαίου».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της νόσου. Κτηνίατροι των αρμόδιων υπηρεσιών θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις προληπτικές δράσεις και θα απαντήσουν σε ερωτήματα των παραγωγών.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και κτηνοτροφικούς φορείς, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

· ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 12:00 μ.μ.

o Περιοχή: Δήμος Μυλοποτάμου (Πέραμα, αίθουσα «Το Στέκι»)

o Συνδιοργάνωση: Δήμος Μυλοποτάμου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.

· ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 12:00 μ.μ.

o Περιοχή: Δήμος Ανωγείων (Ανώγεια, αίθουσα Κινηματογράφου)

o Συνδιοργάνωση: Δήμος Ανωγείων, Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανωγείων, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ανωγείων.

· ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 18:30 μ.μ.

o Περιοχή: Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων (Πύργος Μονοφατσίου, αίθουσα Δημοτικού Σχολείου)

o Συνδιοργάνωση: Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων.

Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του νησιού, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς»