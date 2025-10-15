menu
22.8 C
Chania
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Τοπικά

Eνημερωτικές ημερίδες για την «Ευλογιά του Προβάτου» στους Δήμους Μυλοποτάμου, Ανωγείων και Αρχανών-Αστερουσίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης, με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού, διοργανώνει κύκλο ενημερωτικών ημερίδων με θέμα: «Η Ευλογιά του Προβάτου – Προληπτικά Μέτρα για την Προστασία του Ζωικού Κεφαλαίου».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της νόσου. Κτηνίατροι των αρμόδιων υπηρεσιών θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις προληπτικές δράσεις και θα απαντήσουν σε ερωτήματα των παραγωγών.
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και κτηνοτροφικούς φορείς, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
· ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 12:00 μ.μ.
o Περιοχή: Δήμος Μυλοποτάμου (Πέραμα, αίθουσα «Το Στέκι»)
o Συνδιοργάνωση: Δήμος Μυλοποτάμου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
· ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 12:00 μ.μ.
o Περιοχή: Δήμος Ανωγείων (Ανώγεια, αίθουσα Κινηματογράφου)
o Συνδιοργάνωση: Δήμος Ανωγείων, Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανωγείων, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ανωγείων.
· ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 18:30 μ.μ.
o Περιοχή: Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων (Πύργος Μονοφατσίου, αίθουσα Δημοτικού Σχολείου)
o Συνδιοργάνωση: Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων.
Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.
Η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του νησιού, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum