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Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 2026
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Ενημέρωση στην πλατεία Αριστοτέλους για την κακοποίηση των ηλικιωμένων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μέλη και προσωπικό των ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης, κρατώντας φυλλάδια στα χέρια, ενημέρωσαν τους κατοίκους και τους επισκέπτες που έκαναν την βόλτα τους στην Αριστοτέλους για το φαινόμενο της κακοποίησης των ηλικιωμένων, ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλους και απαιτεί εγρήγορση και αλληλεγγύη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων, ο δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, διοργάνωσε την ενημερωτική δράση, επιδιώκοντας να ενισχυθεί το μήνυμα του σεβασμού, της φροντίδας και της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας.

Μέσω των φυλλαδίων ενημέρωναν πως σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), κάθε μήνα σχεδόν ένα στα δέκα ηλικιωμένα άτομα βιώνει κάποια μορφή κακοποίησης, ωστόσο καταγγέλλονται μόνο το ένα στα 24 κακοποιητικά περιστατικά. Επίσης, θέλησαν να γίνει γνωστό πως η κακοποίηση περιλαμβάνει: εκφοβισμό, τραυματισμό, απειλή, λεκτικές επιθέσεις, απομόνωση, πρόκληση πόνου, απόρριψη, στέρηση υλικών αγαθών, κλοπή, απάτη, χρήση αθέμιτης επιρροής για την περιουσία ή τον έλεγχο του ηλικιωμένου και παραμέληση.

Ο αντιδήμαρχος Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης του δήμου Θεσσαλονίκης Παντελής Καζαντζίδης, ο οποίος συνόδευσε τους ηλικιωμένους στη δράση, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας αξίζουν να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα» και εξέφρασε τη δέσμευση ότι θα συνεχιστεί η ενεργή στήριξή τους μέσα από δράσεις κοινωνικής φροντίδας, πρόληψης και ενημέρωσης.

«Η σημερινή μέρα δεν είναι μόνο ημέρα ευαισθητοποίησης, αλλά και ημέρα ευθύνης. Μια κοινωνία που σέβεται τους ηλικιωμένους της είναι μια κοινωνία που σέβεται το παρελθόν της και επενδύει στο μέλλον της», συμπλήρωσε ο κ. Καζαντζίδης.

Παράλληλα, η χορωδία των ΚΑΠΗ, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δήμητρας Μπαστέα, θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένες μπαλάντες.

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