Ενημέρωση μαθητών των λυκείων της Κρήτης για τις επιλογές σπουδών

Η ενημέρωση των μαθητών όλων των λυκείων της Κρήτης για τις επιλογές σπουδών που προσφέρουν τα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, αποτελεί τον στόχο της δράσης με τίτλο «ΣπουδάΖω Κρήτη – Γνώρισε τις Πανεπιστημιακές Σχολές της Κρήτης», την οποία υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «από χθες Τετάρτη και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, τα Λύκεια των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν διαδικτυακά με τις Σχολές των τριών Πανεπιστημίων (Πολυτεχνείο Κρήτη, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης), προκειμένου οι μαθητές της Β´ και Γ´ Τάξης να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις που θα κάνουν, για κάθε Τμήμα ξεχωριστά, οι διδάσκοντες πανεπιστημιακοί. Μέσα από τις παρουσιάσεις οι μαθητές θα ενημερωθούν και θα λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, την λειτουργία εργαστηρίων και την έρευνα που διεξάγεται στα Τμήματα, για τις δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις παροχές που προσφέρει στους φοιτητές κάθε πανεπιστήμιο, όπως και για τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

Περιγράφοντας την δράση, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης επεσήμανε: «Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα “ΣπουδάΖω Κρήτη – Γνώρισε τις Πανεπιστημιακές Σχολές της Κρήτης” την περσινή χρονιά, με μεγάλη ανταπόκριση από τα Λύκεια, και την επαναλαμβάνουμε φέτος ώστε να ενημερωθούν οι νέοι τελειόφοιτοι για τις επιλογές που έχουν, όταν με το καλό αποφοιτήσουν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία υπηρετεί ταυτόχρονα δύο κεντρικές επιδιώξεις που έχει θέσει για την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Καταρχήν θέλουμε να στηρίξουμε τους νέους και τις οικογένειές τους. Να τους δείξουμε ότι μπορούν να σπουδάσουν το αντικείμενο που θα επιλέξουν, χωρίς να χρειαστεί να πάνε για κάποια χρόνια σε άλλη περιοχή της χώρας και χωρίς να επιβαρυνθούν έτσι οι οικογένειές τους με ένα δυσβάσταχτο οικονομικό φορτίο. Η δεύτερη επιδίωξη αφορά την στήριξη των Πανεπιστημίων μας, ώστε να διατηρήσουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο που έχουν δημιουργήσει και να συνεχίσουν να κερδίζουν τις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών, στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, ειδικά για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε συμμάχους τους εκπαιδευτικούς των Λυκείων, οι οποίοι ενδιαφέρονται πρώτα από όλα για το καλό των μαθητών τους. Τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Εμμανουήλ Καρτσωνάκης από την πλευρά του τόνισε: «Επαναλαμβάνουμε και φέτος, για δεύτερη χρονιά την δράση παρουσίασης των Πανεπιστημιακών σχολών της Κρήτης στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης, σε όλα τα Λύκεια, ώστε να γνωρίζουν τα παιδιά μας τις δυνατότητες που έχουν, όταν θα έρθει η ώρα να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Πρόκειται για μια ιδέα του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, την οποία αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή, διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα την επαναλαμβάνουμε φέτος νωρίτερα, ώστε τα παιδιά να έχουν όλες τις γνώσεις που χρειάζονται και όλο τον χρόνο, στη διάθεσή τους, ώστε μαζί με τις οικογένειές τους, να κάνουν την καλύτερη επιλογή».