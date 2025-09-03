Ενημέρωση για τον Β.Ο.Α.Κ. στο Δημαρχείο Χανίων

1 από 3

Η ανάγκη δημιουργίας κόμβου στην Αγία Μαρίνα αλλά και η πραγματοποίηση μιας σειράς γεωλογικών μελετών απαραίτητες για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων , τονίσθηκε στην παρουσίαση της μελέτης για το νέο ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανια-Πλατανιας. Τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ τμ. Δυτ Κρήτης κ. Β. Κοντεζακης όσο και το μέλος της διοικούσας κ. Φ. Καζάζης δήλωσαν τις παρατηρήσεις του τεχνικού επιμελητηρίου ζητώντας να προχωρήσουν μια σειρά από μικρές αλλαγές στη μελέτη.

Συγκεκριμένα ο κ. Κοντεζακης ανέφερε

• Λείπουν βασικές μελέτες (γεωτεχνικες ειδικά καθως υπάρχουν πολλά κατολισθητικα φαινόμενα)

• Δεν έχει ληφθεί υπόψιν η μελέτη που έχει πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο για τη κατασκευή κόμβου στην Αγία Μαρινα.

Στη συνέχεια ο κ. Φ. Καζάσης παρατήρησε πως “όλα τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα ” και πως τα “κριτήρια της πολιτικής ηγεσίας προς τους μελετητές δεν ήταν αυστηρά”.