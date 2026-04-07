Ενηµέρωση… εν κρυπτώ για τη ∆ηµοτική Αγορά

Ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων χθες το απόγευµα για τον κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς και από νωρίς είχε διαφανεί ένας εκνευρισµός στην πλευρά της δηµοτικής Αρχής για την παρουσία των δηµοσιογράφων.

Για αυτό και έσπευσαν να µας ανακοινώσουν ότι «η σύσκεψη είναι κλειστή, θα πάρετε πλάνα και θα αποχωρήσετε».

Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία φορά, συναντάµε “κλειστές πόρτες” σε συσκέψεις, συναντήσεις στα Χανιά όλα αυτά τα χρόνια.

Ωστόσο, είναι απορίας άξιο γιατί η δηµοτική Αρχή δεν ήθελε τους δηµοσιογράφους σε µια ενηµερωτική συνάντηση που θα γίνονταν ερωτήσεις, θα διατυπώνονταν παρατηρήσεις, θα υπήρχε κάποιος διάλογος.

Οι δικαιολογίες που παρέθεσε ο πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Μανώλης Καραγιαννάκης για άλλη µία φορά δεν αξίζουν τον παραµικρό σχολιασµό.

Εξάλλου ο δήµαρχος το είπε ξεκάθαρα: «Εδώ υπάρχει µια δυνατότητα να γίνει ένας διάλογος, να συζητηθούν όλα τα θέµατα δεν χρειάζεται να είναι δηµοσιογράφοι. Μπορούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής την Τρίτη».

Αφού ο δήµαρχος έκρινε ότι δεν χρειάζεται να είναι οι δηµοσιογράφοι, πέφτει λόγος στον πρόεδρο του ∆.Σ.; Ή στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης;