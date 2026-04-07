ΑρχικήΣχόλια
Ενηµέρωση… εν κρυπτώ για τη ∆ηµοτική Αγορά

Γιώργος Κώνστας
Ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων χθες το απόγευµα για τον κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς και από νωρίς είχε διαφανεί ένας εκνευρισµός στην πλευρά της δηµοτικής Αρχής για την παρουσία των δηµοσιογράφων.

Για αυτό και έσπευσαν να µας ανακοινώσουν ότι «η σύσκεψη είναι κλειστή, θα πάρετε πλάνα και θα αποχωρήσετε».

Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία φορά, συναντάµε “κλειστές πόρτες” σε συσκέψεις, συναντήσεις στα Χανιά όλα αυτά τα χρόνια.

Ωστόσο, είναι απορίας άξιο γιατί η δηµοτική Αρχή δεν ήθελε τους δηµοσιογράφους σε µια ενηµερωτική συνάντηση που θα γίνονταν ερωτήσεις, θα διατυπώνονταν παρατηρήσεις, θα υπήρχε κάποιος διάλογος.

Οι δικαιολογίες που παρέθεσε ο πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Μανώλης Καραγιαννάκης για άλλη µία φορά δεν αξίζουν τον παραµικρό σχολιασµό.

Εξάλλου ο δήµαρχος το είπε ξεκάθαρα: «Εδώ υπάρχει µια δυνατότητα να γίνει ένας διάλογος, να συζητηθούν όλα τα θέµατα δεν χρειάζεται να είναι δηµοσιογράφοι. Μπορούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής την Τρίτη».

Αφού ο δήµαρχος έκρινε ότι δεν χρειάζεται να είναι οι δηµοσιογράφοι, πέφτει λόγος στον πρόεδρο του ∆.Σ.; Ή στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης;

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

