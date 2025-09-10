Ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής “Καράβια”

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση τμήματος Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD -76) για την: 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 από 1200 έως 1500 τοπική ώρα.

Μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Α) φ: 36ο 55 ́30’’Β και λ:023ο29 ́20’’Α

Β) φ: 36ο 53 ́ 50’’ Β και λ:023ο34 ́40’’Α

Γ) φ: 36ο 51 ́40’’Β και λ: 023ο 34 ́ 40’’Α

Δ) φ: 36ο 50 ́30’’Β και λ: 023ο 40 ́50’’Α

Ε) φ: 36ο 45 ́ 20’’Β και λ: 023ο43 ́40’’Α

ΣΤ) φ: 36ο 41 ́ 30’’Β και λ: 023ο 41 ́10’’Α

Ζ) φ: 36ο 42 ́ 10’’Β και λ: 023ο 32 ́ 10’’Α

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι-Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή στους προαναφερόμενους χρόνους.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»