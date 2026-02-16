Ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής «Καράβια»

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση τμήματος Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD -76) για την: 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 από 1100Z(UTC) έως 1300Z(UTC)

μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Α) Φ: 36°56′,00″Β και λ: 023°29′,00″A

Β) Φ: 36°42′,00″Β και λ: 023°32′,00″A

Г) ф: 36°41′,00″Β και λ: 023°48′,00″A

Δ) Φ: 36° 47′,00″ Β και λ: 023° 55′,00″A

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι-Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή στους προαναφερόμενους χρόνους.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»