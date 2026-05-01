Η ενεργειακή κρίση για µία ακόµη φορά “χτύπησε” την πόρτα της ανθρωπότητας. Ο κόσµος βρίσκεται αντιµέτωπος µε τη µεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία -η πρώτη κρίση ήταν µε τον πόλεµο στην Ουκρανία- λόγω της αναταραχής που έχει προκαλέσει η σύγκρουση µε το Ιράν, σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας.

«Ο κόσµος µας αντιµετωπίζει µια µεγάλη οικονοµική και ενεργειακή πρόκληση», τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισµού χτυπώντας “καµπανάκι” κινδύνου εν µέσω ανησυχιών ότι ο πόλεµος στο Ιράν µπορεί να κλιµακωθεί καθώς οι συνοµιλίες ΗΠΑ – Ιράν είναι σε αδιέξοδο ενώ το κρίσιµο Στενό του Ορµούζ παραµένει κλειστό.

Οι τιµές του αργού Μπρεντ κατέγραψαν χθες άλµα σε υψηλό τετραετίας. Και όσο το αδιέξοδο παραµένει, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τι µέλλει γενέσθαι.