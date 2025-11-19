Ενέργεια – ασφάλεια και ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

» Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. συζητούν µε τους ευρωβουλευτές Ν. Φαραντούρη και Σ. Αρναούτογλου

Στο στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν οι ευρωβουλευτές Νίκος Φαραντούρης (ΣΥΡΙΖΑ) και Σάκης Αρναούτογλου (ΠΑΣΟΚ), στο πλαίσιο των συζητήσεων που διοργανώνουν από κοινού ο Χρόνος, τα Χανιώτικα Νέα, το TrikalaVoice και η ∆έλτα Τηλεόραση Θράκης.

Ο διάλογος εξελίχθηκε σε µια ουσιαστική καταγραφή των προκλήσεων της ενεργειακής µετάβασης, των γεωπολιτικών ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.

Από την αρχή της συζήτησης οι δύο ευρωβουλευτές ανέδειξαν το πνεύµα συνεργασίας που επικρατεί στις Βρυξέλλες. Παρά τις επιµέρους πολιτικές διαφορές σε εθνικό επίπεδο, τόνισαν ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει κοινή στάση όταν πρόκειται για ζητήµατα εθνικής σηµασίας. «Είµαστε µια γροθιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου, ενώ ο Νίκος Φαραντούρης υπογράµµισε ότι σε κρίσιµα θέµατα οι Έλληνες ευρωβουλευτές λειτουργούν µε κοινό µέτωπο.

Το πρώτο µεγάλο θέµα της συζήτησης ήταν η ενεργειακή κρίση και η πράσινη µετάβαση. Ο Αρναούτογλου αναγνώρισε τη σηµασία της µετάβασης αυτής, αλλά σηµείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα ο πόλεµος στην Ουκρανία, έχουν δηµιουργήσει ανασφάλεια και ανάγκη για αυξηµένες δαπάνες στην άµυνα. Αυτό, όπως εξήγησε, µπορεί να επιβραδύνει την πορεία προς την πράσινη ενέργεια. Τόνισε επίσης ότι η µετάβαση πρέπει να γίνει µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να µην ωφεληθούν µόνο µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες.

Η συζήτηση προχώρησε στις πρόσφατες συµφωνίες που αφορούν έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, µε τον Φαραντούρη να διευκρινίζει ότι δεν έχουν υπογραφεί συµβάσεις, αλλά ένα µνηµόνιο συναντίληψης µεταξύ των εµπλεκόµενων εταιρειών. Ο ίδιος εξήγησε ότι η Ευρώπη, µη διαθέτοντας επαρκείς δικούς της ενεργειακούς πόρους, χρειάζεται διαφοροποιηµένες πηγές ενέργειας ώστε να µειώσει την εξάρτησή της. «Είµαι κατά της µονοµερούς εξάρτησης από οποιονδήποτε» σηµείωσε, τονίζοντας τη σηµασία του πλουραλισµού και του ανταγωνισµού στον ενεργειακό εφοδιασµό.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για µακροπρόθεσµες στρατηγικές που θα δηµιουργήσουν σταθερό και βιώσιµο ενεργειακό µείγµα. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε την έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες όπως το υδρογόνο, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως τόνισε, δεν αφορά µόνο τις τιµές αλλά και τη γεωπολιτική σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, λόγω της θέσης της, µπορεί να λειτουργήσει ως κόµβος διαφοροποίησης των ενεργειακών οδεύσεων προς την Ευρώπη.

Ο Αρναούτογλου, από την πλευρά του, υπογράµµισε ότι οι εξορύξεις µπορούν να αποτελέσουν µεταβατικό στάδιο προς το 2050, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και ότι τα οφέλη θα επιστρέψουν απευθείας στην κοινωνία. Επισήµανε επίσης ότι η Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο γεωπολιτικό παράγοντα σε αυτά τα ζητήµατα, τόσο λόγω της διαχρονικής αντιπαράθεσης µε την Ελλάδα όσο και λόγω των ενεργειακών σχεδιασµών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ακολούθησε µια εκτεταµένη παρέµβαση του Νίκου Φαραντούρη για έργα στρατηγικής σηµασίας που έχουν µείνει στάσιµα, όπως ο αγωγός EastMed και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Όπως ανέφερε, ο αγωγός EastMed αποτελούσε για δύο δεκαετίες διακοµµατικό στόχο και είχε εξασφαλίσει σηµαντική ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Κατά τον ίδιο, η απόφαση να τεθεί στο περιθώριο πριν από τρία χρόνια ήταν αποτέλεσµα τουρκικών πιέσεων. Το ίδιο, πρόσθεσε, συνέβη και µε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο, παρά την ευρωπαϊκή στήριξη, παραµένει σε εκκρεµότητα.

Ο Φαραντούρης συνέδεσε ευθέως τα έργα αυτά µε την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας. Υπογράµµισε ότι η απουσία προόδου δηµιουργεί κενά που µπορούν να αξιοποιηθούν από τρίτες χώρες. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γερµανία, τα οποία υποστηρίζουν εξοπλιστικά προγράµµατα της Τουρκίας για οικονοµικούς λόγους. Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα θα µπορούσε να είχε ζητήσει νωρίτερα περιορισµούς ανάλογους µε αυτούς που εφαρµόζονται σε κινεζικές ή ρωσικές εταιρείες.

Ο Σάκης Αρναούτογλου όµως εξέφρασε µια πιο αισιόδοξη οπτική για τη στάση της Ευρώπης έναντι της Τουρκίας. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σηµαντική µετατόπιση στη νοοτροπία των ευρωπαϊκών χωρών, που πλέον αναγνωρίζουν πιο καθαρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρότι η Τουρκία παραµένει µέλος του ΝΑΤΟ και αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, πολλά ευρωπαϊκά κράτη θεωρούν ότι δεν αποτελεί αξιόπιστο εταίρο. Κατά τον ίδιο, η ενιαία στάση της Ευρώπης ενισχύεται και από τις παγκόσµιες εξελίξεις, όπως οι σχέσεις µε τη Ρωσία και οι αναταράξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Οι δύο ευρωβουλευτές συµφώνησαν ότι η Ελλάδα οφείλει να διεκδικεί ενεργητικά τα συµφέροντά της και να αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, ιδιαίτερα για έργα που ενισχύουν την ασφάλεια και την ενεργειακή αυτάρκεια. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε την αναγνώριση ότι σε ένα µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον η χώρα χρειάζεται σταθερή στρατηγική, ψυχραιµία και ισχυρή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το συµπέρασµα του πάνελ ήταν ξεκάθαρο: η ενεργειακή πολιτική, η γεωπολιτική ισορροπία και η σχέση Ελλάδας – Τουρκίας αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία που απαιτούν συντονισµένη δράση. Και οι δύο ευρωβουλευτές αναγνώρισαν ότι παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να διαδραµατίσει ρόλο-κλειδί στην περιφερειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή µετάβαση της Ευρώπης, αρκεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και να επιµείνει µε συνέπεια στις στρατηγικές επιλογές της.