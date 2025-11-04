∆ένδιας: Ο µετριοπαθής πολιτικός

∆ιαφοροποιήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. ∆ένδιας µε την τροπολογία για τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη, λέγοντας ότι «δεν θα αντιµετωπίσει το µνηµείο σαν αντικείµενο άσκησης πολιτικής διχασµού της κοινωνίας. Όπως στην Ακρόπολη δεν στήνονται τσαντίρια και στις εκκλησίες δεν κάνουν γκράφιτι», έτσι οφείλεται σεβασµός στα ιερά µνηµεία. ∆εν µπορεί ένα τέτοιο µνηµείο να λειτουργεί αντισυνταγµατικά, ούτε εις βάρος της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.

Η κυβέρνηση υποβάθµισε την ενδοκυβερνητική ανωµαλία και ο υπουργός αµφισβήτησε την τροπολογία. Τούτο προκάλεσε χάσµα µεταξύ των δύο πολιτικών, αφού κοινοβουλευτικοί σχολιαστές κοντά στον κ. Μητσοτάκη, του εισηγούνται στον επόµενο ανασχηµατισµό να συµπεριλάβει τον κ. ∆ένδια στις αλλαγές.

Εκλήθη, λοιπόν, ο υπουργός απ’ τον πρωθυπουργό να προτείνει λύση «πώς θα προστατευθεί αυτό το µνηµείο, χωρίς να «προσδιορίσει µε σαφήνεια πού αρχίζει και πού τελειώνει ο δηµόσιος χώρος της πλατείας. Η πρόταση του ΥΕΘΑ µπορεί να είναι µια ευκαιρία να λιώσει ο πάγος µεταξύ των δύο ανδρών, πράγµα που ο πρωθυπουργός θεωρεί αυτονόητο. Όµως πρόκειται για επικοινωνιακά παιχνίδια της πολιτικής διανόησης, που φέρεται µε ανεύθυνο τρόπο.

Ο Κερκυραίος µετριοπαθής πολιτικός, µέλος της ΟΝΕ∆ το 1978 στην τοπική οργάνωση της περιοχής του, µετρά πάνω από 20 χρόνια βουλευτής της Ν.∆. Στις δηµοσκοπήσεις είναι ο πλέον δηµοφιλής υπουργός, σπάνια κάνει παρεµβάσεις και ως ΥΕΘΑ δεν έχει πάρει µέρος σε τοξικό λόγο, ούτε και όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών. Στην κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου ανέλαβε το Υπ. ∆ηµοσίας Τάξεως σε αρκετά φορτισµένη περίοδο. Βρέθηκε στο στόχαστρο της Χρυσής Αυγής µε τη χειροδικία Κασιδιάρη, γιατί συνετέλεσε στην πρωτοβάθµια καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Άφησε το αποτύπωµά του στο Υπ. Εξωτερικών απ’ το 2019 ως το 2023, όπου εξασφάλισε τις συµφωνίες οριοθέτησης µε Ιταλία και Αίγυπτο για την ΑΟΖ, αλλά και τώρα στο Αµύνης θέλει ν’ αφήσει το στίγµα του στις αλλαγές των δοµών του Ε.∆. σε βαθµολόγιο, σε αυξήσεις µισθών και διάφορες παροχές, αν και µερικά τον κατακρίνουν, ότι µ’ αυτά που κάνει θέλει να γίνει αρεστός σε συγκεκριµένο εκλογικό ακροατήριο.

Εδώ και καιρό όλα αυτά έχουν δηµιουργήσει εικόνα υποβόσκουσας κόντρας µεταξύ των δύο ανδρών. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης κινείται αυτοβούλως ανακοινώνοντας την ίδρυση Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Ασφάλειας υπό την αιγίδα της κυβέρνησης να ελέγχονται απευθείας απ’ το Μ. Μαξίµου τα εξοπλιστικά του µηχανισµού SAFE της Ε.Ε.

Υπ’ όψιν ότι πρόκειται για χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. ύψους 150 δισ. € για δάνεια σε κράτη προς ενίσχυση των αµυντικών τους δυνατοτήτων.

Στη χώρα αντιστοιχεί δάνειο περί τα 788 εκ. € χαµηλότατο για 10 χρόνια. Πρόκειται να ενταχθεί και η Τουρκία, αλλά η χορήγηση σ’ αυτήν θα είναι αρνητική, αν δεν άρει το casus belli σε βάρος µας.