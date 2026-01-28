menu
16.4 C
Chania
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ενδιαφέρον Ιρλανδών για την Κρήτη – Σε έκθεση στο Δουβλίνο η Περιφέρεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2026, συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση «The Holiday World Show», που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2026.

Οπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, η «The Holiday World Show» αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική έκθεση της Ιρλανδίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού. Η εν λόγω έκθεση συμβάλλει στην ενίσχυση της άμεσης διασύνδεσης με το ταξιδιωτικό κοινό.
Η ιρλανδική αγορά καταγράφει θετική δυναμική για την Κρήτη, με αυξημένη ζήτηση τόσο για την καλοκαιρινή περίοδο όσο και για ταξίδια εκτός υψηλής περιόδου. Οι Ιρλανδοί ταξιδιώτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Κρήτης προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες της έκθεσης, που ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πλούσιο και ποικιλόμορφο τουριστικό προϊόν του νησιού, καθώς και για τις αυθεντικές εμπειρίες που αυτό προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε, επίσης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Δουβλίνο, κ. Γεώργιος Στυλιανόπουλος.
Η συμμετοχή στη «The Holiday World Show 2026» εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση των τουριστικών ροών σε περισσότερες περιοχές του νησιού.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη και η υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Μαρίνα Τσαπαρίδη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, δήλωσε: «Η φετινή συμμετοχή μας στην διεθνή έκθεση του Δουβλίνου, έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας μας, τα προηγούμενα έτη για να καθιερώσει την Κρήτη στην Ιρλανδική αγορά. Η παρουσίαση δε της Κρήτης στην ταξιδιωτική εκπομπή The High Road/The Low Road, όπου δυο celebrities κάνουν παράλληλα πολυτελείς διακοπές ο ένας κι εναλλακτικές ο άλλος έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από το Ιρλανδικό κοινό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει φέτος τις επισκέψεις των Ιρλανδών στην Κρήτη, Παντού».
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε: «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία την παρουσία της στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Π.Ε. Λασιθίου είχε την ευθύνη της Διεθνούς Έκθεσης του Δουβλίνου, όπου ήρθαμε σε επαφή με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι Ιρλανδοί είναι ένας ευχάριστος λαός, αγαπούν την Κρήτη και το ενδιαφέρον τους για διακοπές το 2026 στο νησί μας είναι πολύ μεγάλο».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum