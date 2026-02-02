Ένας ξεχωριστός επισκέπτης στο Μουσείο Τυπογραφίας

Ένας ξεχωριστός επισκέπτης βρέθηκε την Παρασκευή στο «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη».

Έξω από τις εγκαταστάσεις του Μουσείου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, στάθµευσε το βανάκι που γυρίζει τον κόσµο! Ο λόγος για το διάσηµο «Viva Camper» και τη Βαρβάρα Γιαννούλη από το Ρέθυµνο, η οποία γυρίζει τον κόσµο σε 4 τροχούς και µοιράζετε µέσω Youtube, Instagram και Tik Tok αυτές τις µοναδικές εµπειρίες που ζει.

Η Βαρβάρα ξεναγήθηκε στο Μουσείο Τυπογραφίας και δήλωσε εντυπωσιασµένη από όσα είδε και άκουσε, τα οποία άφησαν το δικό τους, ξεχωριστό… αποτύπωµα στους χάρτες των ταξιδιών της.