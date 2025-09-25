Ένας τραυματίας από έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη και έπιασε φωτιά σε μεγάλη λεωφόρο στο νότιο Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας έναν 46χρονο άνδρα, ένα συμβάν που η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει ως εγκληματική ενέργεια.

Διασώστες βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με ελαφρά τραύματα. Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο του συμβάντος που σημειώθηκε στην οδό Λα Γκουάρντια στη συνοικία Γιαν Ελιάχου.

Νωρίτερα, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.