Ένας ψίθυρος στο διάστηµα

Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων "Η προστασία των Ζώων"
Στις 3 Νοεµβρίου 1957, στο αποκορύφωµα του Ψυχρού Πολέµου, η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον Σπούτνικ 2 από το κοσµοδρόµιο του Μπαϊκονούρ. Ήταν µόλις έναν µήνα µετά τον Σπούτνικ 1, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η δεύτερη αυτή αποστολή δεν αποτέλεσε απλώς επανάληψη της αρχικής επιτυχίας· είχε ως φιλόδοξο στόχο να δείξει ότι ένας ζωντανός οργανισµός µπορούσε να επιβιώσει προσωρινά σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Στην καρδιά της διαστηµικής κάψουλας βρισκόταν η Λάικα, ένα µικρόσωµο ήσυχο αδέσποτο θηλυκό σκυλί που είχε περισυλλεγεί, µαζί µε άλλα σκυλιά, από τους δρόµους της Μόσχας. Οι επιστήµονες πίστευαν πως τα αδέσποτα ζώα, µαθηµένα στη σκληρότητα της επιβίωσης, θα διέθεταν µεγαλύτερη αντοχή στο στρες και στις κακουχίες. Κανείς δεν αναρωτήθηκε αν η αντοχή τους αυτή ήταν απλώς αποτέλεσµα φόβου.

Τα σκυλιά υποβλήθηκαν σε εξαντλητική εκπαίδευση: περιορισµό σε ασφυκτικά στενούς χώρους, εκκωφαντικούς θορύβους και δονήσεις που προσοµοίαζαν την εκτόξευση, καθώς και συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών µέσω ειδικών αισθητήρων. Από όλα τα σκυλιά επιλέχθηκε τελικά η Λάικα γιατί έµαθε να υπακούει τέλεια στις εντολές.

Η αποστολή οργανώθηκε εσπευσµένα, ώστε να συµπέσει µε την 40ή επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. ∆εν υπήρχε σχέδιο επιστροφής· από την αρχή ήταν σαφές πως η Λάικα δεν θα γύριζε ποτέ. Της πρόσφεραν τροφή, της παρείχαν φροντίδα, µα δεν της έδωσαν επιλογή. Το ταξίδι της ήταν καταδικασµένο να είναι µονόδροµος.

Για χρόνια ο κόσµος πίστευε πως η Λάικα έζησε για µέρες. Μετατράπηκε σε σύµβολο, σε θρύλο, βαφτίστηκε «πρωτοπόρος του διαστήµατος». Η ιστορία της προκάλεσε θαυµασµό σε κάθε γωνιά του πλανήτη και υµνήθηκε ως θρίαµβος της επιστήµης, ως απόδειξη της ανθρώπινης τόλµης. Κι όµως, πίσω από τα πρωτοσέλιδα, τις παρελάσεις και τις σηµαίες, υπήρχε µια βαριά σιωπή που κανείς δεν ήθελε να ακούσει.

∆εκαετίες αργότερα αποκαλύφθηκε η αλήθεια: η Λάικα πέθανε λίγες ώρες µετά την εκτόξευση, από υπερθέρµανση και αβάσταχτο στρες. Μόνη, κλεισµένη στη µεταλλική της φυλακή που περιφερόταν αδιάκοπα γύρω από τη Γη. Χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιλογή. Για 162 ηµέρες, το άψυχο σώµα της ταξίδευε στο διάστηµα, ώσπου ο Σπούτνικ 2 χάθηκε για πάντα µέσα στις φλόγες της ατµόσφαιρας.

Το 2008 ανεγέρθηκε ένα µνηµείο προς τιµήν της: ένα σκυλί ισορροπεί πάνω σε έναν πύραυλο που, καθώς υψώνεται, µεταµορφώνεται σε ανθρώπινη παλάµη. Μια παλάµη αργοπορηµένη, σαν ύστατη απόπειρα να κρατηθεί -έστω συµβολικά- εκείνο που κάποτε αφέθηκε να χαθεί. Ευγνωµοσύνη και µεταµέλεια, σµιλεµένες στο ίδιο µέταλλο, σε µια χειρονοµία που κοιτά προς το παρελθόν και την ενοχή του.

Μετά τη Λάικα, κι άλλα ζώα ταξίδεψαν στο διάστηµα – και κάποια επέστρεψαν. Η γνώση προχώρησε, η τεχνολογία εξελίχθηκε. Όµως η Λάικα δεν γύρισε ποτέ. ∆εν αφηγήθηκε την εµπειρία της. ∆εν άφησε ίχνη. Μονάχα ένα κενό στο σηµείο όπου η ανθρώπινη πρόοδος συναντά το τίµηµά της.

Ίσως γι’ αυτό, κάθε φορά που κοιτάζουµε τα αστέρια, κάτι µέσα µας βαραίνει ανεπαίσθητα. Γιατί εκεί ψηλά δεν κατοικεί µόνο το ανθρώπινο όνειρο, αλλά και η σιωπηλή, µικρή παρουσία ενός πλάσµατος που ποτέ δεν κατάλαβε γιατί ταξίδευε. Στο απέραντο σκοτάδι του διαστήµατος, µπορούµε να τη φανταστούµε να κουλουριάζεται, όπως τότε στους δρόµους της Μόσχας – όχι πια από το κρύο, αλλά από µια απέραντη µοναξιά.

Κι αν ο ουρανός λάµπει, δεν είναι µόνο από τα αστέρια. Λάµπει και από τις µνήµες όσων υπέφεραν και θυσιάστηκαν, χωρίς ποτέ να καταλάβουν το γιατί. Εκεί, ανάµεσα στο φως, σαν ψίθυρος στο διάστηµα, η Λάικα ταξιδεύει στο σύµπαν, υπενθυµίζοντάς µας ότι η αληθινή πρόοδος δεν µετριέται µόνο από το πόσο µακριά φτάνουµε, αλλά και από τη µνήµη εκείνων που άνοιξαν τον δρόµο για να φτάσουµε ως εκεί.

Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων»

