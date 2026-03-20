Ένας πανάκριβος πόλεµος

Χρήστος Πλέσσας
Βρίσκουν ευκαιρίες οι ισχυροί σε κάθε πόλεµο για κερδοφόρες δουλειές. Μελετητές υπολογίζουν ότι ο πόλεµος της Μέσης Ανατολής θα κοστίσει δισεκατοµµύρια δολάρια. Τα χρήµατα φεύγουν απ’ τα κρατικά ταµεία και πάνε σε εταιρείες όπλων, σε µονοπωλιακά συµφέροντα, στον χώρο των τροφίµων και της ενέργειας είτε βρίσκονται µεταξύ των νικητών είτε των νικηµένων.
Ο πολεµοχαρής Τραµπ έχει διατάξει την επίθεση κατά του Ιράν, καλύπτοντας τον επικηρυγµένο Νετανιάχου µε τον οποίο ο δηµοσιογραφικός φακός τον συνέλαβε χαριεντιζόµενο.
Ο Τζόζεφ Κεντ, όµως, επικεφαλής της αντιτροµοκρατικής των ΗΠΑ, «ως βετεράνος» που στάλθηκε 10 φορές σε µάχες, είπε: «∆εν µπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόµενη γενιάς, να πεθάνει σε ένα πόλεµο που δεν προσφέρει κανένα όφελος στον αµερικανικό λαό, ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές». Προτείνει µε επιστολή του στον πρόεδρο, να µην εµπλακεί στον πόλεµο, διότι παρασύρθηκε λόγω παραπληροφόρησης απ’ τους Ισραηλινούς.
Ο Τραµπ προσπαθεί ν’ απαλλαγεί απ’ την αυτοπαγίδευσή του µε τη δικαιολογία ότι «γονάτισε» το θεοκρατικό καθεστώς και το πυραυλικό του σύστηµα. Λέει ότι κάνει παζάρια µε τους «Αγιατολάχηδες» της Τεχεράνης και τους µονάρχες του Κόλπου, µε κύριο θέµα το άνοιγµα των στενών του Ορµούζ.
Κανείς, όµως, δεν εγγυάται ότι θα επέλθει ειρήνευση στη Μέση Ανατολή εκ του γεγονότος ότι η γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχιστεί. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοέλεγχο των πράξεων τους δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Ορισµένοι µελετητές υπολογίζουν ότι ο πόλεµος που διεξάγεται σήµερα στη Μέση Ανατολή θα κοστίσει τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Η πρώτη φάση της αµερικανοϊσραηλινής εκστρατείας, η οποία συνεχίζεται πάνω από εικοσαήµερο, ήταν προσχεδιασµένη. Η αεροπορική υπεροχή εδραιώθηκε και οι απώλειες της ηγεσίας του Ιράν είναι συγκλονιστικές. Ο Τραµπ επιµένει και εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για το ότι ενώ «κερδίζει», το Ιράν δεν υποχωρεί. Φαίνεται ότι δεν λέει όλη την αλήθεια για τον πόλεµο.
Μεταφέρεται στη Μέση Ανατολή µονάδα πεζοναυτών απ’ την Οκινάουα και µετακινείται το σύστηµα αεράµυνας απ’ την Κορέα. Η ικανότητα του Ιράν να δυσχεραίνει τη θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορµούζ, διαψεύδει τους ισχυρισµούς των ΗΠΑ ότι έχουν κλειδώσει τη νίκη. Τον σύγχρονο πόλεµο ενδιαφέρει όχι µόνο τι γίνεται στα µέτωπα, αλλά και το τι συµβαίνει στα µετόπισθεν. Για το Ισραήλ, το επίκεντρο του πολέµου είναι η αποδυνάµωση των φρουρών της επανάστασης και της πολιτοφυλακής.
Πάντως το Ιράν είναι αδύνατον να υποχωρήσει παρά τα πλήγµατα που έχει υποστεί και δέχεται ακόµα. Το θεοκρατικό καθεστώς έχει µεγάλη αντοχή, όταν ο στόχος είναι η επιβίωσή του.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

