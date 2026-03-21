Ενας νεκρός από το τροχαίο στους Αρμένους Ρεθύμνου

Μοιραία κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου κοντά στους Αρμένους Ρεθύμνου καθώς ο οδηγός του αγροτικού οχήματος υπέκυψε στα τραύματά του!

Οπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελιδα του Ρεθύμνου: “Goodnet”, ένας άντρας είναι νεκρός μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί στην διασταύρωση της Καρές, λίγο μετά τους Αρμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με ένα επιβατικό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του 4χ4 και τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο ανήλικων παιδιών, που επέβαιναν σε αυτό. Ο οδηγός του επιβατικού δεν τραυματίστηκε.

Ο οδηγός και τα δύο τραυματισμένα παιδιά απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου και άμεσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Δυστυχώς, ο άντρας δεν άντεξε και κατέληξε.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου.