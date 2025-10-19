Ένας εκδοτικός με έδρα τα Χανιά

Από το εργαστήριο σκίτσου που έγινε στο 7ο Γυµνάσιο Χανίων µε τον τότε διευθυντή Αντώνη Αθανασάκη και τον σπουδαίο σκιτσογράφο Σπύρο Ορνεράκη, δηµιοργήθηκε το Εργαστήριο Σκίτσου Χανίων, και µια σειρά από µαθητικές εκθέσεις. Αυτές το 2017 εξελίχθηκαν στο γνωστό πια Chaniartoon, ένα διεθνές φεστιβάλ που µετράει 9 διοργανώσεις.

Στα χρόνια αυτά έχει καταφέρει να συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους περισσότερους Έλληνες δηµιουργούς κόµικς, αλλά και πολλά διεθνή ονόµατα, όπως τον Luciano Gatto, τον Mashimo de Vita, την Silvia Ziche, αλλά να γίνει και το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ που φιλοξένησε καλλιτέχνη manga από την Ιαπωνία, µε τον Shintaro Kago. Το φεστιβάλ κάθε χρόνο µεγαλώνει, ενώ οι εκθέσεις που παρουσιάζει συζητιούνται για την υψηλή τους αισθητική και έχουν χαρακτηριστεί ως οι καλύτερες που έχουν στηθεί ποτέ σε ελληνικό φεστιβάλ αλλά και από κάποια φεστιβάλ του εξωτερικού.

Μια τέτοια έκθεση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου Chaniartoon 2024, µε θέµα τον τρόµο. Εκεί 13 δηµιουργοί έφτιαξαν ολιγοσέλιδα έργα αποκλειστικά για το φεστιβάλ. Μια έκθεση που δροµολόγησε όµως µια ακόµα εξέλιξη. Μέσα από αυτήν δηµιουργήθηκε η ανάγκη της έκδοσης των ιστοριών αυτών σε έναν τόµο. Μια ανθολογία που οδήγησε στην δηµιουργία της Chaniartoon Press, µια εκδοτικής εταιρίας που βγαίνει µέσα από το φεστιβάλ, κουβαλώντας στις πλάτες της όλη την εµπειρία των διοργανώσεων και φυσικά το µεράκι και την υψηλή αισθητική για την 9η τέχνη.

Η Chaniartoon Press, κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας, έχοντας στον κατάλογό της πλέον τέσσερα βιβλία κόµικς, το καθένα µε την δική του βαρύτητα.

Το αριστούργηµα του Τζεροκαλκάρε

Συγκεκριµένα τον Μάιο του 2025 σε συνεργασία µε τις εκδόσεις DocMZ Publishing, κυκλοφόρησε στα Ελληνικά το σπουδαίο έργο του Ιταλού Τζεροκαλκάρε, “Η Προφητεία του Αρµαντίλλο”. Με τον τίτλο αυτό η Chaniartoon Press εγκαινίασε την κατηγορία των µεταφρασµένων έργων στον κατάλογό της. Η Προφητεία του Αρµαντίλλο είναι το πρώτο βιβλίο κόµικς του Τζεροκαλκάρε. Μια ιστορία για το πώς διαχειρίστηκε την είδηση ότι µια αγαπηµένη παιδική του φίλη έχασε τη ζωή της, µε συµπρωταγωνιστή ένα γιγαντιαίο αρµαντίλλο που ενσαρκώνει τη συνείδησή του. Αφοπλιστικά αστείο, πνευµατώδες και σύγχρονο, θεωρείται σήµερα ένα ορόσηµο στην πρόσφατη ιστορία της 9ης Τέχνης, έχοντας πουλήσει πάνω από 300.000 αντίτυπα µόνο στην Ιταλία, όντας ο πιο δηµοφιλής τίτλος του Ιταλού καλλιτέχνη-φαινόµενο.

Το φθινόπωρο του 2025 κυκλοφόρησαν οι δύο πιο πρόσφατες εκδόσεις της. Η πρώτη αφορά µια ανθολογία 55 δηµιουργών µε τίτλο “Η µέρα της Κρίσης”, µε ιστορίες που κυκλοφόρησαν στην Εφηµερίδα των περίπου πριν µια δεκαετία. Bασίζεται εν πολλοίς στην πολυετή ελληνική οικονοµική κρίση και ο τίτλος της προέκυψε από µια ιδιοµορφία της ελληνικής γλώσσας καθώς η λέξη «κρίση» έχει πολλές σηµασίες. Το ποια είναι η εκάστοτε σηµασία στη γλώσσα προκύπτει από τα συµφραζόµενα και το συγκείµενο, χωρίς αυτό να έχει απόλυτη ισχύ, καθώς συχνά η λέξη, συνειδητά ή µη εκ µέρους του συγγραφέα της, αποκτά διττή σηµασία και µπορεί να ερµηνευτεί από τον αναγνώστη της µε ποικίλους τρόπους.

Η µεταφορά του Τσιώλη σε κόµικς

Η δεύτερη έκδοση αφορά την µεταφορά της γνωστής ταινίας του Σταύρου Τσιώλη “Ας περιµένουν οι γυναίκες” σε κόµικς, από τους δηµιουργούς Σταύρο Κιουτσιούκη και Κλήµη Κεραµιτσόπουλο. Πρόκειται για ένα έργο που αντικατροπτίζει την ελληνική πραγµατικότητα, µέσα από καταστάσεις που παραµένουν, δυστυχώς, διαχρονικές. Πολλές από της ατάκες του έργου έχουν γίνει γνωστές και έχουν µπει στο καθηµερινό λεξιλόγιο πολλών θαυµαστών της ταινίας. Η ιστορία πέρα από το χιουµοριστικό στοιχεία, έχει πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, που αναδιπλώνεται µέσα από την εξέλιξη των χαρακτήρων στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1990. Το κόµικς µέσα στον πρώτο µήνα από την κυκλοφορία του ξεπέρασε τις 1000 πωλήσεις, ενώ η παρουσίασή του στο φετινό Chaniartoon συνδεύτηκε από µια µοναδική συναυλία της µπάντας του Μπάµπη Μπατµανίδη, η οποία ερµήνευσε ζωντανά όλα τα τραγούδια της ταινίας µε ταυτόχρονη προβολή αυτής.

Μελλοντικά πλάνα

Η Chaniartoon Press έχοντας ως βάση της τα Χανιά, έχει προγραµµατίσει ένα πλούσιο εκδοτικό πρόγραµµα για τους επόµενους µήνες αλλά και για το 2026. Συγκεκριµένα πρόκειται να κυκλοφορήσουν εννιά νέες εκδόσεις. Τα έργα απευθύνονται κυρίως σε έφηβο και ενήλικο κοινό, καθώς µόνο µία από τις εκδόσεις είναι καθαρά παιδική. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι τρεις από τις εκδόσεις είναι νέες δηµιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν µεταφράσεις από σπουδαία έργα της Γαλλίας και της Ιταλίας.

