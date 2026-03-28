Ενας χρόνος χωρίς τον Αντώνη Πλυμάκη

1 από 4

Ένας χρόνος πέρασε χωρίς τον Αντώνη Πλυµάκη.

Για το έργο του και το αποτύπωµα του στην ιστορία θα µιλήσουν άλλοι.

Για εµένα όµως ήταν ο πατέρας µου.

Ένας πατέρας που σε όλη του τη ζωή έπραξε το µεγάλο χρέος που έχει ένας γονιός προς τα παιδιά του…. να τα κάνει περήφανα.

Περήφανα για το γονιό τους και για το όνοµα που τους αφήνει κληρονοµιά.

Με έµαθε να αγαπώ τη ζωή και να έχω πνεύµα ελεύθερο, να κοιτάω ψηλά και να µην φοβάµαι να αφεθώ στο φύσηµα του αέρα που άλλοτε είναι άγριο και άλλοτε απαλό σαν χάδι, να µην φοβάµαι να ζήσω!

Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ροµαντικός, τρυφερός µα και ανήσυχος. Κι είναι τόσα πολλά που θα ήθελα να πω για αυτόν µα, όπως είχε γράψει κι αυτός σε ένα σηµείωµα που µου άφησε:

«Τι νόηµα θα ‘χει να µε δοξολογάτε, αφού δεν θα είµαι πια µαζί σας».

Έτσι, αντί µνηµόσυνου λόγου, παραθέτω εδώ µέρος δικού του κειµένου (το είχε παλαιότερα αναφέρει σε τιµητική του προσφώνηση και ο καλός του φίλος Χάρης Στρατιδάκης):

«Γιατί πραγµατικά έζησα και ένιωσα οµορφάδες και χαρές που δεν ξεχνιούνται, που δεν µπορούν να συγκριθούν µε τίποτα πάνω στη γη… Το ασύγκριτο συναίσθηµα της φίλιωσης µε το βουνό… το περήφανο πέταγµα των αϊτών και το αγέρωχο αγνάντεµα στις ορεινές βίγλες των αγριµιών… την παραµυθένια µυστηριακή οµορφιά των σπηλαίων στα σπλάγχνα της γης και το ξαφνικό χάδι της νυχτερίδας στο σκοτάδι τους… Οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν ένα τρόπο διασκέδασης για τις ελεύθερες ώρες τους, σε µια καλή παρέα. Το τάβλι, η πρέφα η κουβέντα και πολλά ακόµη έχουν κι αυτά τις χαρές τους. Μα υπάρχουν και οι «κουζουλοί» που δεν τους γεµίζουν τα πεζά, τα εύκολα, αλλά θέλουν κάτι διαφορετικό για να νιώσουν πως ζουν και όχι απλά υπάρχουν….Οι άλλοι έχουν βέβαια το προνόµιο, τη χαρά, µέχρι το τέλος να απολαµβάνουν τις εύκολες και καθιστικές τις πιο πολλές φορές ενασχολήσεις τους.

Ενώ οι «κουζουλοί», όσο κι αν η όµορφη κουζουλάδα είναι ακόµη στο αίµα τους και δεν τους εγκατέλειψε, τους εγκαταλείπει µε τα χρόνια βιολογικά η µπόρεση για να την υπηρετήσουν…Παρηγοριά τους δίνουν µόνο οι όµορφες αναµνήσεις…Κι έτσι καθιστός πια όπως είσαι, αν αισθανθείς κάποιες σταγόνες να βρέχουν για λίγο τα γόνατά σου, µην το θαρρείς πως είναι σταγονορροή ή χιονόβροχο. Σκούπισε µε την ανάποδη της παλάµης σου τα µάτια και θα στερέψει το σταλαητό»

Πατέρα, σ’ ευχαριστώ για αυτή την «κουζουλάδα».