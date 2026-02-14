Ένας χαρακτήρας για τους αιώνες: Ζορµπάς του Καζαντζάκη – ο Γιώργης και ο Αλέξης

Σήµερο ογδόντα χρόνια µετά την έκδοση του «Ζορµπά» σε όλο τον κόσµο αρκετοί άνθρωποι συζητούν και αναλύουν το έργο αυτό του Καζαντζάκη.

Ο Καζαντζάκης έγραψε τα σπουδαία µυθιστορήµατά του σε ένα διάστηµα εννέα (9) ετών από το 1948 έως το 1957 στην Αντίµπ της νότιας Γαλλίας (Αντίπολη, που είχαν ιδρύσει οι Φωκαείς). Είναι η µοναδική περίοδος της ζωής του στην οποία ήταν πλήρως αφιερωµένος στη λογοτεχνία. Σηµαντική εξαίρεση είναι το ότι έγραψε το εµβληµατικό του έργο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά» τον καιρό της Γερµανικής Κατοχής, την εποχή που κυριολεκτικά πεινούσε ο Καζαντζάκης, στην Αίγινα. Με την ευκαιρία της επετείου των ογδόντα χρόνων από την έκδοση του µυθιστορήµατος «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά», αναθυµόµαστε και τον απλό εργάτη Γιώργο Ζορµπά και τον φιλοσοφηµένο εργάτη Αλέξη Ζορµπά, αλλά προπαντώς τον µεγάλο µας κρητικό συγγραφέα.

Ο Καζαντζάκης έγινε οικουµενικός συγγραφέας γιατί ανέσυρε από το χάος των ανθρώπινων πραγµάτων µε τα µυθιστορήµατά του αιώνιους αθάνατους ήρωες και χαρακτήρες όπως ο Ζορµπάς, ο Μανωλιός, ο καπετάν Μιχάλης και άλλοι.

Ενώ έγραφε πεζό λόγο στη γλώσσα ενός ανάδελφου έθνους, όπως έχει λεχθεί, ο Καζαντζάκης έσπασε τις αλυσίδες της προκατάληψης, τα σύνορα και τα τείχη και διαβάστηκε σε όλο τον κόσµο. Είναι ο µοναδικός Έλληνας συγγραφέας που το πέτυχε.

∆εν έµεινε στην πολιτική παρόλο που επίστευε ότι αξίζει µόνο η πράξη, δεν αναγνωρίστηκε ως µέγιστος ποιητής ενώ έγραψε το επικό έργο του «Οδύσεια» σε µια εποχή που δεν ήταν επική. Έµεινε στην ιστορία της λογοτεχνίας και στην ιστορία του κόσµου ως µέγιστος συγγραφέας, ως µέγιστος µυθιστοριογράφος.

Ο λαοφιλέστερος και περισσότερο αναγνωρισµένος ήρωάς του είναι ο «Ζορµπάς», ο φίλος του Γιώργης Ζορµπάς, που ο Καζαντζάκης τον µεταµόρφωσε σε Αλέξη Ζορµπά. Ο «Ζορµπάς» θεωρείται ως ένα από τα εκατό καλύτερα µυθιστορήµατα όλων των εποχών.

Για τον «Ζορµπά» υπάρχει ο πρόλογος του ίδιου του Καζαντζάκη. Έχουν γράψει για το µυθιστόρηµα αυτό ο καθηγητής Πήτερ Μπιν, ο καθηγητής Θανάσης Αγάθος, η ειδική µελετήτρια του Νίκου Καζαντζάκη η ∆όκτωρ Νεοελληνικής λογοτεχνίας Αθηνά Βουγιούκα και αναρίθµητοι άλλοι δοκιµιογράφοι, αναλυτές και λογοτέχνες.

Για τον Καζαντζάκη ο εργάτης Ζορµπάς µε την πίστη στη χαρά της ζωής, µε τα όσα λέει και κάνει καθηµερινά και µε τη φιλοσοφία του είναι ένας γκουρού ισάξιος του Οµήρου, του Βούδα, του Μπερξόν, του Νίτσε, παρά το ότι τον χαρακτηρίζει ο ίδιος φαγά, πιοτή, γυναικά, δουλευταρά και αλήτη. Ο Καζαντζάκης µεταµορφώνοντας τον Γιώργη σε Αλέξη Ζορµπά σε Αλέξη Ζορµπά, εµπλούτισε την προσωπικότητα του Ζορµπά µε αρκετά φιλοσοφικά στοιχεία για να µπορεί να δώσει τους τόσο σηµαντικούς διαλόγους µεταξύ συγγραφέα και εργάτη.

Όπως ο Καζαντζάκης αισθάνθηκε την ανάγκη να αναστήσει τους Κρητικούς των επαναστάσεων στο Μεγάλο Κάστρο και τους ανέστησε µαζί µε τον µεγάλο επαναστάτη Καπετάν Μιχάλη, έτσι αισθάνθηκε την ανάγκη να αναστήσει τον εργάτη Ζορµπά, τις περιπέτειες της ζωής του και τη µεγάλη µεταξύ τους φιλία.

Μεταµόρφωσε λογοτεχνικά τον «Ζορµπά» και τον έκαµε περισσότερο αποδεκτό από όλους τους ανθρώπους. Θέλω να σταθώ στη µεγάλη στιγµή και τη µεγάλη ώρα του χορού στην παραλία. Η ιστορία του «Ζορµπά», όπως είναι γνωστό, έχει µεταφερθεί από τον συγγραφέα στην αγαπηµένη του Κρήτη.

Είναι η στιγµή και η ώρα που ο συγγραφέας προσχωρεί στη φιλοσοφία του εργάτη και χορεύουν µαζί το περίφηµο συρτάκι, το σύγχρονο εθνικό µας σύµβολο. Είναι ο χορός και η µουσική ο ύµνος στη χαρά της ζωής, της χαράς το ευαγγέλιο και για τον εργάτη και για τον συγγραφέα.

Πρέπει όµως να διακρίνοµε ότι το συρτάκι του µεγάλου µας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη είναι προϊόν µιας νοερής συνεργασίας µεταξύ του συγγραφέα που έγραψε το σενάριο, δηλαδή του Καζαντζάκη και του Θεοδωράκη, που άκουσε τη µουσική που εκπέµπει ο Ζορµπάς.

Έχει λεχθεί ότι τα πάντα είναι µουσική και ότι ένα έργο τέχνης, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα ταξίδι και ένα βιβλίο δεν αποκτούν την αξία τους εάν δεν ακούσουµε τη µουσική που αυτά εκπέµπουν.

Ο Θεοδωράκης λοιπόν άκουσε τη µουσική από το έργο αυτό του Καζαντζάκη. Είναι µια νοερή συνεργασία αφού αυτοί οι µεγάλοι Κρητικοί δεν συναντήθηκαν και δεν συνεργάστηκαν ποτέ.

Είχα γράψει ένα άρθρο για τη νοερή αυτή συνεργασία µεταξύ Καζαντζάκη και Θεοδωράκη και όπως µου είπαν, ο Γάλλος υπεύθυνος για το παράρτηµα της ∆ΕΦΝΚ στη Γαλλία, το µετέφρασε στα γαλλικά..

Ο Καζαντζάκης έγινε ένας παγκόσµια γνωστός συγγραφέας αλλά είναι πάνω από όλα Κρητικός. Μετέφερε στα πέρατα της γης το νεότερο ελληνικό πολιτισµό. Με το έργο του επίσης υµνεί τη λεβεντιά, την οµορφιά, τους αγώνες και τις επαναστάσεις της Κρήτης.

Ο Καζαντζάκης πέρα από την οικουµενικότητά του λοιπόν είναι µε το έργο του η ψυχή της Κρήτης, ο πολιτισµός της Κρήτης, η ιστορία της Κρήτης. Με τη φιλοσοφία του µας λέει να αγαπούµε την ευθύνη. Είναι ο εχθρός του λαϊκισµού. Είναι όµως συνάµα αυτός που δίνει απόλυτη αξία στην κάθε ανθρώπινη ζωή ανεξαίρετα. Υποστηρίζει ο Καζαντζάκης ότι ο κάθε άνθρωπος µε την αλληλεγγύη του και την ανθρωπιά του µπορεί να βελτιώσει και να σώσει τον κόσµο, αναλαµβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί.

Αυτά έλεγε ο µεγάλος συγγραφέας, ο συµπατριώτης µας που ισχυριζόταν ότι οι µεγάλοι ευεργέτες στη ζωή του ήταν τα ταξίδια, τα ονείρατα και η εξοµολόγηση. Προφανώς αυτές ήταν οι βασικές πηγές της έµπνευσής του για να γράψει τα βιβλία του.

*Ο Σήφης Μιχελογιάνης είναι πρώην βουλευτής Χανίων, πρώην πρόεδρος Ελληνικού Τµήµατος ∆ιεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (∆ΕΦΝΚ)