Ενας Χανιώτης Chef στο διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας

Ο Στέλιος Δρουδάκης, από τα Χανιά, εξελέγη μέλος στο νέο Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας όπως ανακοινώθηκε.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, στις 29 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2025.

Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη διαφάνεια, αξιοπιστία και συναδελφικό πνεύμα, τόσο μέσω της τηλεφωνικής ψηφοφορίας όσο και της ηλεκτρονικής αποστολής ψήφων στο επίσημο email της λέσχης.

Η συμμετοχή των μελών υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη προς τη Λέσχη και το έργο της.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής και σύμφωνα με αυτά βγαίνει και η τελική επτάδα που θα αποτελέσει το νέο διοικητικό:

Αστυνάρογλου Μαρία Σαή ΡΟΔΟΣ

Παπαχρήστου Νικόλαος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δρουδάκης Στυλιανός ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ

Μπούζουρας Θεόδωρος ΣΕΡΡΕΣ

Ζαχάρου Στέλλα ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ

Μούρτζιος Γεώργιος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λουΐζος Μιχαήλ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις προσεχείς ημέρες μετά το πρώτο διοικητικό συμβούλιο όπου θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και θα ανακοινωθούν επισήμως.

Η Λ.Α.Ε.Γ. εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη διαδικασία, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα στη δημοκρατική συνέχεια και τη δυναμική παρουσία της Λέσχης.

Η ενότητα, η συνεργασία και η αγάπη για την Ελληνική Γαστρονομία αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον της ελληνικής γευστικής κληρονομιάς, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Συγχαίρουμε όλους τους εκλεγέντες και ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία με γνώμονα το συλλογικό όραμα και το πάθος για την προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας!»