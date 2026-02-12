Έναρξη Ομάδας Νοητικής Ενδυνάμωσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου

Σε συνέχεια της συνάντησης συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον Δήμαρχο και στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ανακοινώνουμε την έναρξη Ομάδας Νοητικής Ενδυνάμωσης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ομάδα θα υλοποιείται από τα στελέχη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ρεθύμνου κ. Λαγκαδά Άννα-Μαρία – Κοινωνική Λειτουργό και κ. Τσιχλάκη Ιωάννα – Νοσηλεύτρια.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν, απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και θα πραγματοποιείται κάθε 1η και 3η Τετάρτη εκάστου μήνα στο Σπήλι Αγίου Βασιλείου. Σε περίπτωση αργίας θα υλοποιείται η επόμενη προγραμματισμένη δράση.

Η έναρξη της ομάδας νοητικής ενδυνάμωσης θα γίνει την Τετάρτη 4/3/2026 και ώρα 10:00’ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Σπηλίου, για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2831020799»