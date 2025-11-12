menu
Πολιτισμός

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του Ωδείου της ΙΜΚΑ στον Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του Ωδείου εντός των ορίων του Δήμου Πλατανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δημιουργία του Παραρτήματος αποτελεί αποτέλεσμα της πρόσκλησης και συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πλατανιά με το Ωδείο, με σκοπό την ενίσχυση της μουσικής παιδείας και την ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής του τόπου.
Το Ωδείο της Ι.Μ. Κισάμου & Σελίνου, αναγνωρισμένο από το Κράτος, στελεχωμένο με έμπειρους καθηγητές και υπό τη διεύθυνση καταξιωμένου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, παρέχει αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Πτυχία και Διπλώματα Μουσικής Εκπαίδευσης.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κος Ιωάννης Μαλανδράκης, δήλωσε τα παρακάτω: «… Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας και μέσο έκφρασης που ενώνει τις γενιές και τους ανθρώπους.Η ίδρυση του Παραρτήματος του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου στον Δήμο μας, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης της μουσικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών σε ποιοτική καλλιτεχνική παιδεία.
Ως Δημοτική Αρχή, επενδύουμε διαρκώς στον πολιτισμό και στη νέα γενιά, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που εμπνέουν, καλλιεργούν ταλέντα και ενισχύουν τη δημιουργικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου και το Ωδείο της για τη γόνιμη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια να κάνουμε τη μουσική πιο κοντά σε κάθε δημότη του Πλατανιά…»
Αρχικά, στο Παράρτημα θα λειτουργήσουν Σχολές Παραδοσιακής Μουσικής, με τα εξής Τμήματα εκμάθησης: Βιολί, Μαντολίνο, Λαούτο, Λύρα, Μπουζούκι και Μπουλγαρί.
Σε επόμενο στάδιο, και ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, θα προστεθούν και άλλες Σχολές και Τμήματα.
Ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτιμήσεις των εγγεγραμμένων μαθητών και μαθητριών.
Πληροφορίες & Εγγραφές:
Γραμματεία Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ι.Μ.Κ.Σ.
Υπεύθυνος: κ. Αριστοτέλης Ξανθουδάκης
Τηλ.: 28220-24184
Email: tsatsaronakio@imks.gr»

