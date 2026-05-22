Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά

Από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι, από Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις για εγγραφές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, KYA 7856/2026-ΦΕΚ 2197/17-4-2026 «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://chaniacamp.aitiseispoliton.gr Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνο 2821341694, -696, -695,

-691.

Ο προγραμματισμός αφορά στο χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου 2026. Οι περίοδοι διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

• Περίοδος 1η (14/7/2026 – 23/7/2026): Φιλοξενία κοριτσιών, που έχουν γεννηθεί από το έτος 2010 έως και το 2013

• Περίοδος 2η (25/7/2026 – 3/8/2026): Φιλοξενία μεικτών παιδιών, που έχουν γεννηθεί από το έτος 2014 έως και τον Ιούνιο 2020

• Περίοδος 3η (05/8/2026 – 14/8/2026): Φιλοξενία μεικτών παιδιών, που έχουν γεννηθεί από το έτος 2014 έως και τον Ιούνιο 2020

• Περίοδος 4η (17/8/2026- 26/8/2026): Φιλοξενία αγοριών, που έχουν γεννηθεί από το έτος 2010 έως και το 2013

Παράλληλα με τις τέσσερις ανωτέρω κατασκηνωτικές περιόδους θα φιλοξενούνται και παιδιά, έφηβοι και ενήλικες ΑμεΑ ηλικίας 10 έως 50 ετών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ΑμεΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 5236501 και 210 5230423, καθώς η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ έχει την ευθύνη της οργάνωσης των κατασκηνωτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία. Αιτήσεις ΑμεΑ που θα υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα αλλαγής ημερομηνιών στις κατασκηνωτικές περιόδους, ενώ μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ΜΙΑ ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο ανά παιδί κατασκηνωτή ανάλογα με το έτος γέννησής του.

Δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την εγγραφή

• Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τον Δήμο Χανίων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://chaniacamp.aitiseispoliton.gr

Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να επισυναφθούν

• Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 ΚΑΙ Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2025 και των δυο γονέων

Μετά την επιλογή και κατά την άφιξη στην κατασκήνωση θα πρέπει να προσκομιστούν:

• Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα (διαθέσιμη μέσω του σχετικού συνδέσμου ή από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου), στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες, κ.λπ.).

• Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, κ.λ.π.).

Ποσό συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα / ποιοι εξαιρούνται

Το ποσό συμμετοχής κατασκηνωτών ορίζεται στα 30,00 ευρώ.

Εξαιρούνται:

τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι κατά την κατάθεση των αιτήσεων καθώς και των οικογενειών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.