menu
22.6 C
Chania
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Ελλάδα

Εναλλακτική Διαχείριση των Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5953 / 07.11.2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εναλλακτική διαχείριση των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την οποία θεσπίζεται ενιαίο εθνικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης με σαφείς ποσοτικούς στόχους και μηχανισμό καταγραφής και ελέγχου. Την Απόφαση υπογράφουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υφυπουργός, Ιωάννης Ανδριανός.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η απόφαση καλύπτει μία εκκρεμότητα πολλών ετών σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση των συσκευασιών μετά τη χρήση, η οποία επιβάρυνε το περιβάλλον και εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Βασικοί άξονες της ΚΥΑ
• Υποχρέωση επιστροφής των κενών συσκευασιών από όλους τους επαγγελματίες χρήστες στα σημεία συλλογής (καταστήματα λιανικής/χονδρικής γεωργικών φαρμάκων).
• Τα σημεία συλλογής υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις συσκευασίες ανεξάρτητα από το σημείο αγοράς.
• Η επιστροφή γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους παραγωγούς.
• Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρισμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής χρήσης.
• Η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τα οποία αναλαμβάνουν τη μεταφορά και ανακύκλωση.
• Δημιουργείται ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ για την καταγραφή και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων ανακύκλωσης.
• Θέτονται δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης:
– 40% κατά βάρος έως 31.12.2028
– 55% κατά βάρος έως 31.12.2030

• Προβλέπεται μεταβατική περίοδος, ώστε παραγωγοί, καταστήματα και εταιρείες να οργανώσουν την ομαλή εφαρμογή του συστήματος.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός δήλωσε:
«Έγινε το πρώτο και σημαντικότατο βήμα προς τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων – μια εκκρεμότητα πολλών ετών – με ξεκάθαρους κανόνες, έλεγχο και ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης.
Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το υδάτινο πλούτο της χώρας μας, ενώ παράλληλα θωρακίζουμε τους παραγωγούς μας από τον κίνδυνο επιβολής σημαντικών ευρωπαϊκών προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης.
Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται από όλους μας. Στην κατεύθυνση αυτή θα στηρίξουμε στη μετάβαση τους παραγωγούς και όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, με ενημέρωση, καθοδήγηση και απλές, πρακτικές διαδικασίες, ώστε να γίνει η νέα αυτή συνήθεια εύκολη και αυτονόητη σε κάθε αγροτική περιοχή.»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum