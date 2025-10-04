Εναλλακτικά οικονοµικά µοντέλα παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ “Αναιρέσεις”

«Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων» και προτάσεις για ένα άλλο µοντέλο παραγωγικής οικονοµίας συζητήθηκαν την πρώτη ηµέρα των εκδηλώσεων “Αναιρέσεις” το απόγευµα της Παρασκευής στο χώρο του Πάρκου Μαρκοπούλου.

Στην ιδιωτικοποίηση του νερού και στην αποτυχία της παγκόσµιας αναφέρθηκε ο Ανδρέας Τριανταφύλλου πρόεδρος του “Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών” παράρτηµα Χανίων, δίνοντας διάφορα παραδείγµατα: Όπως στη Μ. Βρετανία προκάλεσαν αύξηση 42% στις τιµές µε το 80% του κόσµου να ζητάει επανακρατικοποίηση, στη Γαλλία είχαµε 260% αύξηση των µισθών στα 25 χρόνια της ιδιωτικοποίησης και το 2010 έγινα ξανά κρατικοποίηση και στις ΗΠΑ 1 στα 20 νοικοκυριά αντιµετωπίζει δυσκολίες στην εξόφληση του νερού και έχουν γίνει µεγάλες περικοπές στην ποιότητα και στην ασφάλεια. Έπειτα στάθηκε στο φράγµα Βαλσαµιώτη που δεν λειτουργεί καθόλου, την ίδια ώρα που ο κάµπος των Χανίων διψά από νερό τονίζοντας πως «πολίτες, αγρότες, κινήµατα πρέπει να παλέψουν για να λειτουργήσει το φράγµα.»

Στα Τέµπη ως παράδειγµα του που οδηγούν οι ιδιωτικοποιήσεις στάθηκε η Ζωή Λευκαδίτη, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής µέλος της Attack AEI υπογραµµίζοντας πως «τα τραίνα δεν έφτασαν µέσα σε ένα βράδυ σε αυτήν την κατάσταση. Για χρόνια υποβαθµίζονταν µέχρι ότου ιδιωτικοποιήθηκαν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε τη πλήρη στήριξη Ν∆ και ΠΑΣΟΚ και της Ε.Ε. αποφάσισαν ότι τα τρένα κοστίζουν και ότι θα πρέπει να δοθούν στη Hellenic Train για ψίχουλα.» Επεσήµανε πως για τους ιδιωτικές επιχειρήσεις «τα κέρδη µπαίνουν πάνω από τις ζωές», ενώ την ίδια στιγµή τα σωµατεία και οι εργαζόµενοι «φώναζαν για την υποβάθµιση της ασφάλειας προειδοποιούσαν για το τι θα γίνει και τους έβγαζαν…τρελούς».

Υπερ ενός διαφορετικού µοντέλου τοποθετήθηκε ο Γιώργος Πιαγκαλάκης, πρώην περιφερειακός σύµβουλος και πολ. Μηχανικός κάνοντας λόγο για ανάγκη για «εργατικό και κοινωνικό έλεγχο των επιχειρήσεων» εξειδικεύοντας πως αυτό σηµαίνει «έλεγχος από εργαζόµενους της δηµόσιας επιχείρησης» και «έλεγχος σε πανκοινωνικό επίπεδο από φορείς των εργαζοµένων και του ευρύτερου κινήµατος , καθώς υπάρχει η συνολική κοινωνική µατιά που δεν ταυτίζεται πάντα µε την οπτική των εργαζοµένων µιας επιχείρησης.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Σάββατο 4/10 στις 18:00 συζητείται το ζήτηµα του Πολέµου και συγκεκριµένα την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στην εκδήλωση µε τίτλο “Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά! ∆ιεθνιστική αλληλεγγύη των λαών ενάντια στους πολέµους του κεφαλαίου”.

Οµιλητές οι: Παντελής Βλαχάς, µέλoς του Μarch to Gaza- ερευνητής, Θοδωρής Παπαφράγκου φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευτυχία Σούτσου, µέλος του συντονιστικού για την Παλαιστίνη και µέλος του March to Gaza.

Ακολουθεί µουσικό πρόγραµµα µε του Jaul και Dj unwound, γλέντι µε τα “Κανάρια”. Στο χώρο των εκδηλώσεων λειτουργούν βιβλιοπωλείο µπαρ και θεµατικά περίπτερα.

Γ.ΚΩΝ.