Εναέρια και θαλάσσια «drone»

Χρήστος Πλέσσας
Με την εµφάνιση ενός «drone» στις ακτές της Λευκάδας διερωτάται κανείς πώς αντιµετώπισε το φαινόµενο το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και πώς κατάφερε ένα τέτοιο κατασκοπευτικό πλεούµενο γεµάτο πυροµαχικά να φτάσει απαρατήρητο στη χώρα µας, να το ανακαλύψουν Έλληνες ψαράδες και να το ρυµουλκήσουν επικινδύνως, παραδίδοντάς το στις αρµόδιες αρχές.
Όπως αναφέρεται, η Αθήνα δεν έκανε ακόµη κανένα διπλωµατικό διάβηµα προς το Κίεβο, ίσως γιατί δεν είναι εξακριβωµένη η προέλευση του drone. Εκτιµάται δε ότι είναι θέµα ηµερών η έκδοση ενός πορίσµατος του ΓΕΕΘΑ, οπότε θα δούµε την αντίδραση της κυβέρνησης.
Εναπόκειται στην πολιτεία, να ερµηνεύσει την προέλευση και τον προορισµό αυτού του µη επανδρωµένου πλεούµενου, για το οποίο ο µεν κ. ∆ένδιας δήλωσε ότι το «συµβάν έγινε έξω από τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας»(!!!), ο δε κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το θέµα «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη». ∆ιερωτάται κανείς πώς µπορεί να ερµηνευθεί στην ελληνική γλώσσα ο όρος µε λατινικά στοιχεία «drone».
Η λέξη είναι αγγλικής προέλευσης από πολύ παλιά, που σήµαινε «κηφήνας». Η περιφραστική απόδοση που υπήρχε για «µη επανδρωµένο ιπτάµενο όχηµα» ανατρέπεται τώρα ως ανακριβής, διότι ανακαλύφθηκαν και «θαλάσσια µη επανδρωµένα πλεούµενα». Το Κέντρο Επιστηµονικών Όρων και Νεολογισµών της Ακαδηµίας έχει προτείνει να ερµηνευθεί ο όρος «τηλεσκάφος». Μερικοί προτιµούν να ειπωθεί «κηφήνας», ανεπιτυχής νοηµατική εξήγηση, διότι έχει αρνητική σηµασία, δηλαδή «τεµπέλης». Έχουν διατυπωθεί και άλλες ερµηνείες, που µόνο σύγχυση και αµηχανία προσφέρουν. Το αυτονόητο είναι να χρησιµοποιείται ο όρος «drone» αµετάφραστος.
Πάντως, όποιος ακούει αυτή τη λέξη, καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Επειδή η τεχνολογία είναι υπό εξέλιξη, µπορεί µεθαύριο να φαίνεται οξύµωρο σχήµα, αντικρουόµενη και αντιφατική έννοια, ως «έξυπνη µωρία». Το «drone» , «δρόνος» µπορεί να θεωρηθεί λόγια λέξη, από την οποία να σχηµατίζονται παράγωγες σύνθετες φράσεις.
Αν όντως είναι τόσο φονικά αυτά τα αντικείµενα, εναέρια ή θαλάσσια, η ανησυχία µας δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο πώς θα τα ονοµάσουµε αλλά πώς θα τα αντιµετωπίσουµε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

