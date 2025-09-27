Ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κόμικς

Σήµερα Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου ανεβαίνει η αυλαία για το 9ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Comics & Animation Chaniartoon το οποίο θα διαρκέσει µέχρι τις 28 Σεπτεµβρίου και θα φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων, παρουσιάσεων κόµικς, οµιλιών, εργαστηρίων, σκιτσοµαχία, συναυλίες µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό αλλά και έντεκα εκθέσεις κόµικς γύρω από τη φετινό θέµα του φεστιβάλ: την κρίση.

Η κρίση έχει πολλές αναγνώσεις και µε αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αποτυπωθεί και στην µεγάλη έκθεση κόµικς του 9ο Chaniartoon: πολιτική, ανθρωπιστική, οικολογική, υπαρξιακή. Ανέκαθεν, η τέχνη και δη η ένατη τέχνη, το κόµικς, η γελοιογραφία αποτυπώνουν τις κοινωνικές κρίσεις, σατιρίζουν τα “κακώς κείµενα”, αποτελούν φωνή αντίστασης, προβληµατίζουν και κινητοποιούν τον λαό για δράση και καλύτερες αποφάσεις… Το κόµικς καταφέρνει µέσα από το χιούµορ, την ανάδειξη της σκληρής αλήθειας, της άσκησης κριτικής να αναδείξει καίρια προβλήµατα κοινωνικά και προσωπικά και να γίνει µέσο ψυχαγωγίας αλλά και πνευµατικής εγρήγορσης.

Η φετινή έκθεση του 9ου Chaniartoon εκθέτει 11 θεµατικές εκθέσεις:

1. «Θανάσης Βέγγος – Η γαλέρα της ζωής µου», Θανάσης Πέτρου, Σπύρος ∆ερβενιώτης, εκδόσεις Μικρός Ήρωας. Με το graphic novel «ΘΒ – Η γαλέρα της ζωής µου», οι βραβευµένοι δηµιουργοί κόµικς Σπύρος ∆ερβενιώτης και Θανάσης Πέτρου, επιχειρούν να αποτυπώσουν τη ζωή και το έργο του εµβληµατικού καλλιτέχνη και ανθρώπου.

2. «Ας περιµένουν οι γυναίκες», η θρυλική ταινία του Σταύρου Τσιώλη σε κόµικς, Σταύρος Κιουτσιούκης, Κλήµης Κεραµιτσόπουλος, εκδόσεις Chaniartoonpress. Η θρυλική ταινία του Σταύρου Τσιώλη µεταφέρεται στο χαρτί και γίνεται κόµικς µε το σχέδιο του Σταύρου Κιουτσιούκη και το χρώµα του Κλήµη Κεραµιτσόπουλου.

3. «Η προφητεία του Αρµαντίλου», Τζέροκαρκλαρε, το ιταλικό κόµικς µεταφράστηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις docMZpublishing και την Chaniartoonpress. Ένα αυτοβιογραφικό κόµικς του αγαπηµένου Ιταλού δηµιουργού Τζέροκαρκλαρε το οποίο µιλάει για την απώλεια και τη διαχείρισή της.

4. «Όλυµπος Α.Ε.» και «Όλυµπος Α.Ε. – Χοντρό Κυνήγι», Silvia Ziche, εκδόσεις docMZpublishing. Μία από τις σηµαντικότερες Ιταλίδες δηµιουργούς κόµικς, γνωστή στο ελληνικό κοινό κυρίως από τις αµέτρητες ιστορίες της µε ήρωες της Disney, έρχεται στο 9ο Chaniartoon µε αφορµή την ελληνική κυκλοφορία των άλµπουµ «Όλυµπος Α.Ε.» και «Όλυµπος Α.Ε. – Χοντρό Κυνήγι». Μαζί θα µιλήσουµε για το πολυσχιδές έργο της, από τα εµβληµατικά «Μεγάλα Σήριαλ» (Παπιοµυστήριο, Φθόνος & Απληστία, Ο Μεγάλος Σπλας) µέχρι τις πιο προσωπικές δηµιουργίες της, γνωρίζοντας καλύτερα µια από τις σηµαντικότερες φωνές των σύγχρονων ιταλικών χιουµοριστικών κόµικς.

5. Έργα του Nick Galifianakis, ο οποίος έχει προταθεί το 2006 για το βραβείο Reuben από την National Cartoon Society, για τον καλύτερο σκιτσογράφο της χρονιάς, στην κατηγορία της εικονογράφησης σε εφηµερίδα. Το ίδιο βραβείο κέρδισε το 2012 αυτή τη φορά στην κατηγορία της διαφήµισης. Το 2017 κέρδισε ξανά το βραβείο Reuben στην κατηγορία του σκίτσου εφηµερίδας για το έργο του «Nick & Zuzu». Τέλος το 2023 κέρδισε το βραβείο καλύτερης εικονογράφησης για περιοδικό/εφηµερίδα. Οι ιστορίες του χαρακτηρίζονται πολλές φορές ως γλυκόπικρες, µε δόσεις κοινωνικού κυρίως χιούµορ, ενώ πολλές φορές χρησιµοποιεί και ζωόµορφους χαρακτήρες.

6. «Zawa» του Μιχάλη ∆ιαλυνά από τις εκδόσεις Jemmapress. Ο βραβευµένος διεθνής καλλιτέχνης Μιχάλης ∆ιαλυνάς, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την µεταφρασµένη έκδοση του κόµικς «Zawa». Ένα κόµικς µε αριστοτεχνικό σχέδιο, κινηµατογραφική σκηνοθεσία που συνυπάρχουν µε την οικολογία, την περιπέτεια αλλά και τη δυστοπία.

7. Το κόµικς «Ηard Rock» του Tasmar από τις εκδόσεις Jemmapress, µε αφορµή την συµπλήρωση 18 χρόνων κυκλοφορίας του Hard Rock.

8. Το κόµικς «Τα χρονικά του ∆ρακοφοίνικα» του Γιάννη Ρουµπούλια από τις εκδόσεις Jemmapress µε αφορµή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του.

9. Το κόµικς «Μες στην Ελλάδα των Τεµπών»: 20 δηµιουργοί παρουσιάζουν τα έργα τους για το έγκληµα των Τεµπών σε µια ανθολογία από τις εκδόσεις ΚΨΜ.

10. Το θρυλικό περιοδικό, «Βαβούρα» ξανακυλοφορεί από τις εκδόσεις του «Μικρού Ήρωα». Ένα θρυλικό περιοδικό που µεγάλωσε πολλές γενιές, µας ξανασυστήνεται, σαράντα τέσσερα χρόνια µετά την πρώτη του εµφάνιση το 1981.

11. Το κόµικς «Μέρα της Κρίσης» από τις εκδόσεις Chaniartoonpress κάνει την πρεµιέρα του στο φεστιβάλ. 55 δηµιουργοί σχεδιάζουν ιστορίες για την οικονοµική και υπαρξιακή κρίση που διαρκώς επιδεινώνεται. Έργα που δηµιουργήθηκαν στην οικονοµική κρίση της Ελλάδας, αλλά παραµένουν επίκαιρα ακόµα και σήµερα.

Το κοινό µπορεί να επισκέπτεται την έκθεση από τις 11 το πρωί µέχρι τις 11 το βράδυ στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο παλιό λιµάνι Χανίων µε ελεύθερη είσοδο και να ενηµερωθεί για όλες τις δράσεις του φεστιβάλ στην ιστοσελίδα: https://www.chaniartoonfest.gr/index.php/el/#

ΓΡΑΜΜΟΣΚΙΑΣΕΙΣ