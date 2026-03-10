«Ένα τραγούδι, πολλοί κόσμοι» συναυλία στο Μεγάλο Αρσενάλι

Η Μικτή Χορωδία ΕυΡΙΘΥ Chorus από το Ρέθυμνο έρχεται για πρώτη φορά στα Χανιά για μία συναυλία, το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 20:30, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Παλαιό Λιμάνι.

Με τίτλο «Ένα τραγούδι, πολλοί κόσμοι», η συναυλία υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι μέσα από διαφορετικές εποχές, πολιτισμούς και γλώσσες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα σύγχρονων και κλασικών δημιουργών όπως ο Andy Beck, ο Gustav Holst και η Melanie DeMore, καθώς και gospel και παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και άλλες χώρες, ειδικά επεξεργασμένα για πολυφωνική χορωδία και πιάνο.

«Πρόκειται για μια βραδιά που αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής να ενώνει διαφορετικούς τόπους και εποχές, μέσα από εναλλαγές ύφους και συναισθήματος», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Διεύθυνση χορωδίας: Βασιλική Μάρκου, Πιάνο: Νίκη Μιχαλάκα

Φωνητική προετοιμασία – Διδασκαλία: Βασιλική Μάρκου, Κατερίνα Γκουντελάκη

Επιμέλεια αφίσας: Χριστίνα Μπρούμα, Επιμέλεια προγράμματος: Ελένη Κυδωνάκη