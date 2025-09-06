Ένα πολύτιμο σχολικό εγχειρίδιο για την ιστορία της Κρήτης

■ Το βιβλίο παρουσιάστηκε χθες στα Χανιά µε τη συµµετοχή του συγγραφέα Μανόλη Μακράκη

Ένα πολύτιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για την διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, ένα µάθηµα που φαίνεται να βρίσκει τη θέση του στο ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων, αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς της Κρήτης το βιβλίο του δασκάλου και διδάκτορα Ιστορίας Μανόλη Μακράκη µε τίτλο “Ιστορία της Κρήτης – για σχολική χρήση”, που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση που έγινε στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων και διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων µε την επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης και τους/τις συµβούλους ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ70 της ∆ΙΠΕ Χανίων.

Μιλώντας στις “διαδροµές” και αναφερόµενος στο ερέθισµα που τον οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου, ο κ. Μακράκης εξήγησε ότι η ιδέα για τη συγγραφή ενός τέτοιου εγχειριδίου προέκυψε από τη διαπίστωση της έλλειψης διδασκαλίας στο σχολείο της τοπικής ιστορίας: «∆εν µπορεί τα παιδιά στην Κρήτη να διδάσκονται για τον ∆ράµαλη, τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα και τον Καραϊσκάκη και να µην γνωρίζουν τον Χατζηµιχάλη Γιάνναρη ή τον Μυλωνογιάννη. Να βλέπουν για παράδειγµα τα τείχη και τον φάρο και να µην ξέρουν κάτι για τους Ενετούς και τους Αιγυπτίους που πέρασαν από την Κρήτη. Πιστεύω, γενικά, ότι θα πρέπει να ξεκινάµε από το κοντινό, το άµεσο και το συγκεκριµένο για να πάµε µετά σε πιο αφηρηµένες έννοιες της γενικής ιστορίας. Αυτό επιτάσσουν οι θεωρίες της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία µεταδίδουµε παράλληλα αρχές και αξίες που έχει ανάγκη ο µαθητής και παραδείγµατα ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και που διαθέτει πολλά η ιστορία του νησιού µας, αλλά και παραδείγµατα ανάτασης πνευµατικής, όπως ο Μινωικός πολιτισµός ή η Κρητική Αναγέννηση».

Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο έρχεται να ενθαρρύνει τις επιτόπιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µνηµεία της περιοχής µέσα από τα οποία µπορεί να ζωντανέψει ακόµα περισσότερο το µάθηµα της τοπικής ιστορία.

Όπως εξήγησε ο κ. Μακράκης το βιβλίο απευθύνεται σε µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου, ενώ έχει σχεδιαστεί στα πρότυπα του σχολικού εγχειριδίου ιστορίας της ΄ΣΤ τάξης, ενώ περιέχει και µια επιπλέον στήλη µε τίτλο “Η ιστορία µέσα από τη λογοτεχνία”.

Συγχρόνως, επιχειρείται µια πολύπλευρη προσέγγιση των γεγονότων µέσα από την αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών αντικειµένων όπως η µουσική και οι καλές τέχνες, η πολιτική αγωγή κ.ά.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του νέου αυτού εγχειριδίου ο κ. Μακράκης εξήγησε ότι αφορµή την κυκλοφορία του βιβλίου το 2022 υπέβαλλε πρόταση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας, για να διδαχθεί η τοπική ιστορία στα σχολεία: «Πέρασαν 3 χρόνια από τότε και τον περασµένο Φεβρουάριο ο κ. Πιερρακάκης εξέδωσε απόφαση και ενέταξε στο ωρολόγιο πρόγραµµα όλων των σχολείων της Ελλάδος ∆ηµοτικών και Γυµνασίων τη διδασκαλία, µία ώρα την εβδοµάδα, της τοπικής ιστορίας. Από εκεί και πέρα, ένα αντίτυπο από το βιβλίο έχει αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της Κρήτης από την Περιφέρεια, ενώ υπάρχει διαθέσιµο και ηλεκτρονικά όπου µπορεί να αξιοποιηθεί σε πρώτη φάση σε συνδυασµό µε τον διαδραστικό πίνακα».

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η “Ιστορία της Κρήτης – για σχολική χρήση” αποτελεί πρωτοπόρο εγχείρηµα καθώς δεν έχει υπάρξει κάποια ανάλογη έκδοση σε άλλη περιοχή της Ελλάδα, όπως τόνισε ο κ. Μακράκης.

«Ένα σηµαντικό βιβλίο»

Σηµαντικό βιβλίο που συµπυκνώνει όλη την ιστορία της Κρήτης χαρακτηρίστηκε το βιβλίο του δασκάλου και ∆ρ Ιστορίας Μανόλη Μακράκη κατά την παρουσίαση χθες βράδυ στο Πνευµατικό Κέντρο.

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα µίλησαν οι: Χαρά Ανδρεάδου (σύµβουλος εκπαίδευσης ∆ΙΠΕ Χανίων – ιστορικός), Ανδρονίκη Κοκοτσάκη (φιλόλογος – δηµοσιογράφος), Αθηνά Ντούλια (επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης Χανίων), Νεκταρία Παντελάκη (σύµβουλος εκπαίδευσης ∆ΙΠΕ Χανίων).

Οπως µας είπε, στο περιθώριο της εκδήλωσης, η κα Ντούλια, «το βιβλίο αυτό είναι, ίσως, από τα ελάχιστα τα οποία έχουν συµπυκνωµένη όλη την τοπική ιστορία της Κρήτης, από την αρχαιότητα µέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Εχει ιστορικά γεγονότα, τοπόσηµα, µνηµεία. Εχει εξαιρετικά πλούσιο αρχειακό υλικό, πλούσιο φωτογραφικό υλικό µέσα από το οποίο το παιδί µπορεί να κατανοήσει την περίοδο που το αφορά και να µάθει τις ρίζες του, την ιστορία του τόπου του».

Η Ανδρονίκη Κοκοτσάκη µίλησε για τη χρήση της τοπικής ιστορίας ως µάθηµα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Η ίδια σηµείωσε ότι «η τοπική ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη γενική ιστορία και οι σύγχρονες παιδαγωγικές µέθοδοι ξεφεύγουν από το πλαίσιο της στείρας αποστήθισης και παπαγαλίας και µπαίνουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου ο µαθητής γίνεται ο ίδιος ιστορικός και ερευνητής, αναλύει τις πηγές µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Τον βοηθάει να κατανοήσει την ιστορία του τόπου τους».

Η Χαρά Ανδρεάδου η οποία είχε τον συντονισµό της εκδήλωσης, σηµείωσε ότι «το βιβλίο είναι σηµαντικό γιατί εξυπηρετεί και µια συγκυρία αυτή τη στιγµή στην εκπαίδευση. Εχουµε µια συζήτηση εκ νέου για την εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στα αναλυτικά προγράµµατα. Οπότε, δίνεται η ευκαιρία να ξανασυζητήσουµε το ζήτηµα της τοπικής ιστορίας στα σχολεία και να ξανασυζητήσουµε και τη σχέση των εκπαιδευτικών και των παιδιών µε το παρελθόν. Αυτό µπορεί να γίνει αν το συνδέσουµε γενικότερα µε το τι αλλαγές µπορούµε να κάνουµε στην ιστορική εκπαίδευση».

Την εκδήλωση, που διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων µε την επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης και τους/τις συµβούλους ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ70 της ∆ΙΠΕ Χανίων, χαιρέτισε η διευθύντρια Εκπαίδευσης ∆ΙΠΕ Χανίων Χρύσα Τερεζάκη.