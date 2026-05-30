Ένα ντοκιµαντέρ για τη Μαρία Κάλλας στον “Κήπο”

Το ντοκιµαντέρ «Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία», σε ιδέα, έρευνα, σενάριο του Βασίλη Λούρα, σκηνοθεσία των Μιχάλη Ασθενίδη – Βασίλη Λούρα και παραγωγή της Στέλλας Αγγελέτου, θα προβληθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στις 21:30, στον θερινό ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Κήπος».

Η προβολή διοργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Χανίων, στο πλαίσιο του µνηµονίου συνεργασίας που έχουν υπογράψει µεταξύ τους, και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η ταινία εστιάζει στα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας και φέρνει στο φως πολύτιµο αρχειακό υλικό, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την τελευταία ηχογράφηση πρόβας που έκανε η Μαρία Κάλλας στο σπίτι της στο Παρίσι, ένα µήνα πριν τον θάνατό της.

Το ντοκιµαντέρ επιχειρεί να φωτίσει την περίοδο της προσωπικής και καλλιτεχνικής ενηλικίωσης της Κάλλας στην Αθήνα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, από το 1937 έως το 1945, καθώς και τα χρόνια µετά το 1957, όταν η παγκόσµια πλέον ντίβα επανασυνδέεται µε την Ελλάδα. Τα σηµαντικότερα καλλιτεχνικά επιτεύγµατα, τα άγνωστα ντεµπούτο, οι προσωπικότητες που την καθόρισαν, τα ορόσηµα της πορείας της, αλλά και οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, το εµφυλιοπολεµικό κλίµα των δεκαετιών του ’40 και του ’50, οι άδικες επιθέσεις που δέχτηκε, αποτελούν βασικούς άξονες της αφήγησης της δύσκολης αλλά και µυθιστορηµατικής ζωής της Κάλλας, η οποία κινήθηκε πάντα στο µεταίχµιο µεταξύ θριάµβου και τραγωδίας.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες ηχογραφήσεις, συνεντεύξεις, ηχητικά ντοκουµέντα, το ντοκιµαντέρ επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία των πρώτων ετών της Κάλλας – µια ιστορία θριάµβου της θέλησης, του ταλέντου, της εργατικότητας, της αφοσίωσης, και ταυτόχρονα µια ιστορία αντίστασης σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κακοποιητική συµπεριφορά.

Αν και µε την άφιξή της στην Αθήνα το 1937 η δεκατετράχρονη Καλογεροπούλου πρωτοσυστήνεται ως Μαίρη στους συµµαθητές της στο Εθνικό Ωδείο, εντούτοις υπογράφει ως Μαριάννα στο πρώτο της συµβόλαιο µε τη νεοσύστατη τότε Λυρική Σκηνή το 1940. Τον Μάρτιο του 1945, λίγο πριν φύγει από την Αθήνα για τη Νέα Υόρκη, εµφανίζεται σε συναυλία ως Mary Callas, καθώς ήδη ετοιµάζεται να ανοίξει τα φτερά της για τη µεγάλη καριέρα, οπότε θα γίνει διάσηµη στα πέρατα του κόσµου ως Maria Callas. Στην πρώτη της επιστροφή στην Αθήνα το 1957, ως παγκόσµια πλέον σταρ της όπερας, εµφανίζεται στο Ηρώδειο ως Μαρία Μενεγκίνι Κάλλας.

Βασικός κορµός της µουσικής αφήγησης του ντοκιµαντέρ είναι η ηχογράφηση από το ρεσιτάλ που έδωσε το 1957 στο Ηρώδειο, καθώς και άλλες θρυλικές στουντιακές και ζωντανές ηχογραφήσεις της Κάλλας. Επιπλέον στο ντοκιµαντέρ αποκαλύπτονται για πρώτη φορά δύο πολύτιµες ανέκδοτες ηχογραφήσεις της Κάλλας: µία από το 1964 στη Λευκάδα και µία από το 1977 στο σπίτι της στο Παρίσι.

Το «Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας» πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε µια ειδική προβολή στις 2 ∆εκεµβρίου 2023, ηµέρα συµπλήρωσης των 100 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Έτους Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουµεντάκη. Το ένθερµο χειροκρότηµα του κοινού ακολούθησαν θερµότατες κριτικές στα κορυφαία ελληνικά ΜΜΕ, αλλά και σε µεγάλα διεθνή µέσα ενηµέρωσης.

Μεταξύ άλλων, η γαλλική εφηµερίδα Le Monde σε πρωτοσέλιδο άρθρο της το χαρακτηρίζει «µια συνταρακτική όσο και συγκινητική ταινία που θα αποτελέσει αποκάλυψη για πολλούς», η γερµανική εφηµερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) µιλάει για ένα «θαυµάσιο ντοκιµαντέρ, το οποίο όχι µόνο έπλεξε σε ένα συνεκτικό αφηγηµατικό νήµα αµέτρητες αφηγήσεις σκηνοθετών, µαέστρων και συναδέλφων που συνεργάστηκαν µαζί της, αλλά αποκαλύπτει και δύο άγνωστα ηχητικά ντοκουµέντα», ενώ το γαλλικό περιοδικό Diapason κάνει λόγο για ένα «υποδειγµατικό, συναρπαστικό ντοκιµαντέρ µε σπάνιο υλικό, που φωτίζει µια από τις πιο άγνωστες περιόδους της Κάλλας».