Ενα νέο Δίκτυο για την Ελληνική Ύπαιθρο

Τα Επιμελητήρια της χώρας, υπό την αιγίδα της ΚΕΕΕ, στηρίζουν μια πρωτοβουλία των «Δρόμων της Ελιάς» που φέρνει πολιτισμό, τουρισμό και νέα επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μετά την επιτυχημένη εκκίνηση στα Κύθηρα, η επιμελητηριακή πρωτοβουλία ANIMA TERRA άνοιξε τον κύκλο παρεμβάσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία γράφουν μια νέα σελίδα που αποδεικνύει ότι τα ελληνικά Επιμελητήρια μπορούν να στέκονται δίπλα στην ύπαιθρο, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Μέχρι σήμερα, 80+1 κοινότητες έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή των κατά τόπους Επιμελητηρίων (www.animaterra.org/villages).

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό που ορίζει το Ψήφισμα CM/Res(2010)52 του Συμβουλίου της Ευρώπης περί πιστοποίησης Πολιτιστικών Διαδρομών. Το ψήφισμα καθορίζει, μεταξύ άλλων, ως τομείς δράσης προτεραιότητας την αναβάθμιση τοποθεσιών κληρονομιάς σε αγροτικές περιοχές, τον πολιτιστικό τουρισμό και τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς και τον διάλογο μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών – ακριβώς τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πρωτοβουλία ANIMA TERRA. Οι «Δρόμοι της Ελιάς», αναγνωρισμένη από την UNESCO (2003) και πιστοποιημένη Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης (2005–2025), εφαρμόζουν τον κανονισμό αυτό στην πράξη, φέρνοντας την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στις αγροτικές κοινότητες της Ελλάδας.

Μεσσηνία: Τρεις Κοινότητες, Τρία Μνημόνια Συνεργασίας

Φεβρουάριο 2026 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας στο Διαβολίτσι, το Ζευγολατιό και τη Δεσύλλα. Τοπικοί εκπρόσωποι, παραγωγοί και επιχειρηματίες συμμετείχαν ενεργά. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια SWOT και υπογράφηκαν Μνημόνια Συνεργασίας με τους «Δρόμους της Ελιάς», θέτοντας τις βάσεις για δράσεις πολιτιστικού τουρισμού, οικοτουρισμού και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Αρκαδία & Λακωνία: Σε Εξέλιξη η Έρευνα Πεδίου

Στους Χράνους Μεγαλόπολης (Αρκαδία) και στην Κρεμαστή (Λακωνία) ολοκληρώνεται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων SWOT και η καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος και πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου.

Ένα Ιστορικό Βήμα για την Επιμελητηριακή Κοινότητα

Για πρώτη φορά, τα ελληνικά Επιμελητήρια – υπό την αιγίδα της ΚΕΕΕ – στρέφονται προς την ύπαιθρο με ουσιαστικό τρόπο.

Αναγνώρισαν τον κίνδυνο ερημοποίησης της υπαίθρου – αποτέλεσμα του δημογραφικού προβλήματος, της αστυφιλίας και της εγκατάλειψης των αγροτικών κοινοτήτων και ανέλαβαν δράση αξιοποιώντας εργαλεία και καλές πρακτικές από αγροτικές περιοχές της ΕΕ: Πολιτιστικές Διαδρομές, θεματικό τουρισμό και ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας. Η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων δεν είναι φιλανθρωπία – είναι στρατηγική επιλογή με άμεσα αποτελέσματα για την τοπική και εθνική οικονομία.

Τα Επόμενα Βήματα

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT θα τροφοδοτήσουν ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για κάθε κοινότητα, με προτάσεις πολιτιστικού τουρισμού, οικοτουρισμού, χάραξη πολιτιστικής διαδρομής και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πολυπληθής ομάδα έργου με εθελοντές από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία προχωρεί μεθοδικά.

Η πρωτοβουλία ANIMA TERRA χτίζει, βήμα-βήμα, ένα ζωντανό δίκτυο κοινοτήτων που διαφυλάσσουν την παράδοση και ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Για τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς»

Φορέας διαχείρισης πολιτιστικής διαδρομής αναγνωρισμένης από την UNESCO (2003) και το Συμβούλιο της Ευρώπης (2005–2025).

Φορέας υλοποίησης της πρωτοβουλίας ANIMA TERRA»