Ένα Μουσείο πυρήνας κοινωνικής αφύπνισης

Παρασκευάς Περάκης
Μικρό αποδείχθηκε το αµφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας, για να ανταποκριθεί στην τεράστια προσέλευση του κοινού στην ηµερίδα µε τίτλο «Όταν το σώµα µιλάει… Άγχος, στρες και ψυχική υγεία», που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο.
Σε µια εποχή όπου η ψυχική υγεία δοκιµάζεται και συχνά δυστυχώς υποτιµάται, η πρωτοβουλία του Μουσείου ανέδειξε τη µεγάλη ανάγκη των πολιτών να ενηµερωθούν έγκυρα και µε τρόπο κατανοητό, από καταρτισµένους επιστήµονες του κλάδου.
Σε αυτό βοήθησαν βέβαια οι εξαιρετικές τοποθετήσεις των οµιλητών, του νευρολόγου Γιώργου Γεωργακάκη, του αναπ. καθηγητή Ρευµατολογίας – Παθολογίας Πέτρου Ευθυµίου και της κλινικής ψυχολόγου Αγνής Μαριακάκη, σε µια εκδήλωση που συντόνισε µε µεγάλη επιτυχία η ψυχίατρος Μαίρη Τζανακάκη – Μελισσάρη.
Η ηµερίδα για τη σχέση αυτοάνοσων νοσηµάτων και ψυχικής υγείας δεν αποτέλεσε απλώς µια επιστηµονική συνάντηση, αλλά µια ουσιαστική υπενθύµιση ότι το σώµα και η ψυχή δεν λειτουργούν αποκοµµένα. Όπως αναδείχθηκε µέσα από τις εισηγήσεις, η αµφίδροµη αυτή σχέση επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους στην καθηµερινότητά τους.
Παράλληλα, µέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Μουσείο Τυπογραφίας επιβεβαιώνει για άλλη µία φορά ότι αποτελεί ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισµού και κοινωνικής παρέµβασης κι αφύπνισης.
Ένα Μουσείο σε ανοιχτό διάλογο µε την κοινωνία, που επιχείρησε να φέρει την επιστήµη πιο κοντά στον πολίτη, αγγίζοντας και ανοίγοντας δύσκολες συζητήσεις.
Ένα Μουσείο που σε δύσκολους καιρούς για τη βιωσιµότητά του, επιµένει να οραµατίζεται, να δηµιουργεί και να υλοποιεί.
Και η ανταπόκριση του κόσµου στο κάλεσµα του Σαββάτου, ήταν η µεγαλύτερη ανταµοιβή για τους ανθρώπους που µοχθούν καθηµερινά για να κρατήσουν αυτό το κύτταρο πολιτισµού ανοιχτό στον τόπο µας.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

