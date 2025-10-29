Ενα μικρό Χανιωτάκι ζητά τη βοήθειά μας

Τη βοήθειά μας ζητά ένα μικρό Χανιωτάκι προκειμένου να αποκτήσει ακουστικά βαρηκοΐας.

Ο μικρός γεννήθηκε με σπαστική τετραπληγία και μένει μαζί με τους γονείς και τα αδερφάκια του σε χωριό των Χανίων, έχοντας αυξημένες ανάγκες φροντίδας.

Το 6χρονο παιδάκι, το οποίο γεννήθηκε με σπαστική τετραπληγία, χρειάζεται ακουστικά βαρηκοΐας σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση.

Παρακαλούνται όσοι μπορούν να συνεισφέρουν να καταθέσουν χρηματικό ποσό στον λογαριασμό τηςΤράπεζας Πειραιώς με αριθμό GR62 0171 1680 0061 6814 9149 198 με δικαιούχο τους γονείς του Ο.Π και Λ.Ε και τον ίδιο τον μικρό Ο.Ε.