Ένα λεπτό περιπτερά… βουλιάζεις στα βαθιά νερά

Τα παρακάτω αποτελούν κάποιους προβληµατισµούς µου σχετικά µε τη διατήρηση ή µη, των περιπτέρων στον αστικό ιστό των Χανίων και όχι µόνο. Ο λόγος που αποφάσισα να εκφράσω αυτούς µου τους προβληµατισµούς µέσω του Tύπου, είναι επειδή φαντάζοµαι ότι παρόµοιους ενδέχεται να έχουν και άλλοι συµπολίτες µου.

Ως µέλος του συµβουλίου κοινότητας Χανίων, η οποία καλείται να γνωµοδοτήσει για την αποµάκρυνση των περιπτέρων της πόλης ή την µεταβίβαση των αδειών τους, έχω παρατηρήσει ότι στα Χανιά, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, γίνεται προσπάθεια αυτά σταδιακά να εξαφανιστούν. Τούτο είναι κάτι που µε βρίσκει ριζικά αντίθετο και θα εξηγήσω γιατί.

Θυµάµαι, την εποχή που βρέθηκα για σπουδές στο Ηνωµένο Βασίλειο, µου είχε κάνει µεγάλη εντύπωση ότι δεν υπήρχαν περίπτερα. Βλέπετε, όντας µεγαλωµένος στην Ελλάδα, θεωρούσα φυσικό ότι αυτά υπήρχαν παντού στον κόσµο. Ευδοκιµούν βέβαια και σε άλλα µέρη, όµως για µια σειρά από ιστορικούς λόγους, και µε τον τρόπο που υπάρχουν στη χώρα µας, αποτελούν µέρος της κουλτούρας µας ως λαού.

Τα κιόσκια αυτά έχουν υπάρξει σηµεία που δίνονταν ραντεβού, µέρη που πήγαινες παλιότερα για να τηλεφωνήσεις, να ρωτήσεις για κάποιον στη γειτονιά, να κουτσοµπολέψεις, ή απλά να πεταχτείς να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα.

Τον περιπτερά της γειτονιάς τον ήξεραν όλοι και όλους τους ήξερε, όχι πάντα για καλό για να λέµε και του στραβού το δίκιο. Τώρα να µου πεις, µαζί µε τα περίπτερα και τους περιπτεράδες εξαφανίζονται σιγά σιγά και οι γειτονιές, αλλά αυτό είναι άλλη µεγάλη κουβέντα.

Γενικά νοµίζω για τους άνω των 30 ετών, τα περίπτερα είναι συνδεδεµένα µε νοσταλγικές αναπολήσεις.

Πόσοι αλήθεια δεν έχουν αναµνήσεις το περίπτερο στο κέντρο της αγοράς που µαζί µε την αγορά ήταν και αυτό σηµείο κατατεθέν για τουρίστες και Χανιώτες; Προσωπικά, ως παιδάκι, µου άρεσε να πηγαίνω εκεί να χαζεύω τα κόµικς την ώρα που οι γονείς µου έκαναν τα ψώνια τους. Αν δυο πράγµατα µου έχουν µείνει ως ανάµνηση από τα παιδικά µου χρόνια από τις βόλτες στην αγορά είναι εκείνο το περίπτερο και η έντονη µυρουδιά παστού µπακαλιάρου.

Τα περίπτερα πάντα εµφανίζονταν στις ελληνικές ταινίες, στα ελληνικά τραγούδια, στην τέχνη γενικότερα.

Όµως τα περίπτερα, δεν είναι απλώς µια γλυκιά ανάµνηση και µια αλµυρή µυρωδιά, αφού έχουν και λειτουργικό ρόλο. Να σηκωθείς το πρωί και να πάρεις την εφηµερίδα (και υπό αυτήν τους την ιδιότητα είναι ζωογόνα για τον τοπικό τύπο) ή άµα είσαι και λιγάκι τσαµπατζής να µπανίσεις απλά τα πρωτοσέλιδα.

Να σταµατήσεις µια στιγµή µε το αµάξι να αγοράσεις πατατάκια για την παρέα ή ακόµα και να σου τη βαρέσει να σηκωθείς 3 η ώρα τα ξηµερώµατα που όλα τα µαγαζιά είναι κλειστά, για να πάρεις µια σοκολάτα βρε αδερφέ.

Προς τι λοιπόν αυτή η µανία να γίνουν τα περιπτεράκια είδος προς εξαφάνιση; Ποιόν εξυπηρετεί κάτι τέτοιο; Κατά τη δική µου γνώµη είναι µέρος µιας γενικότερης εχθρικής πολιτικής απέναντι στους µικρούς επαγγελµατίες, η οποία εν τέλει ευνοεί µεγάλα οργανωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα και εν προκειµένω τις αλυσίδες των Super Market. Η µικρή ιδιοκτησία βρίσκεται έτσι και αλλιώς στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα περίπτερα θα εξαιρούνταν;.

Ναι το γνωρίζω, µερικά περίπτερα είχαν επεκταθεί σε τέτοιο βαθµό που θύµιζαν πολυκαταστήµατα, ναι µερικά από αυτά µπορεί και να εµπόδιζαν την κυκλοφορία ή τη διέλευση αναπηρικών αµαξιδίων. Όµως δεν σηµαίνει ότι όλα τα περίπτερα εµποδίζουν, αλλά ούτε και τα περίπτερα είναι οι µόνες επιχειρήσεις που ξεφεύγουν από τα όρια τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα µπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη να τοποθετηθούν αλλού, να πιεστούν µε νοµικά µέσα ώστε να περιορίσουν την επέκταση τους ή ακόµη και να κλείσουν σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. ∆εν γίνεται δηλαδή να αντιµετωπίζεται το ζήτηµα µε τη λογική του πονάει κεφάλι κόψει κεφάλι.

Μην ξεχνάµε επίσης, πως η ύπαρξη των περιπτέρων σχετίζεται ιστορικά µε την κοινωνική πρόνοια, καθώς οι άδειες δίδονταν σε ανάπηρους πολέµου και γενικά σε οικογένειες µε ευαίσθητο οικονοµικό και κοινωνικό προφίλ (βέβαια φαντάζοµαι ανάπηρος ΕΛΑΣΙΤΗΣ δύσκολα θα έπαιρνε άδεια).

Έπαψαν να υπάρχουν τέτοιες οικογένειες άραγε; Όχι µόνο δεν έπαψαν, αλλά αντιθέτως είµαστε περισσότερο ευάλωτοι παρά ποτέ αφού η εποχή που ζούµε χαρακτηρίζεται από αστάθεια, φτωχοποίηση και αβεβαιότητα. Γιατί λοιπόν αντί να δίνονται άδειες περιπτέρου σε άτοµα που το έχουν ανάγκη, οι πολιτικοί θεσµοί (σε τοπικό, εθνικό αλλά και επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης) φροντίζουν τα περίπτερα να κλείνουν το ένα µετά το άλλο;

Υπάρχει αυτή τη στιγµή η πρόβλεψη από το νόµο οι άδειες να µη χάνονται, ακόµα και εφόσον άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος του ιδιοκτήτη δεν ενδιαφέρονται να αναλάβουν µετά την συνταξιοδότηση του.

∆εν αρκεί όµως µόνο να υπάρχει η πρόβλεψη, πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη βούληση. Από την προσωπική µου εµπειρία, και χωρίς να σηµαίνει ότι αυτό γίνεται µόνο στην πόλη µας, η δηµοτική αρχή των Χανίων δεν φαίνεται να έχει λογική διατήρησης των περιπτέρων, αλλά αντιθέτως αποµάκρυνσης τους, δοθείσας της ευκαιρίας. Νοµίζω καλό θα ήταν να αλλάξει αυτή η κουλτούρα, καθώς τα περίπτερα και λόγο ύπαρξης έχουν και είναι µέρος της παράδοσης µας και θα µπορούσαν να συµβάλλουν σε µια ευρύτερη προσπάθεια άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

*Ο Φραγκίσκος Λαγωνικάκης είναι σύµβουλος της κοινότητας Χανίων µε τη Λαϊκή Συσπείρωση