Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Ένα ηλεκτρικό βαν από τον Δήμο Ηρακλείου για τις ανάγκες των εμπόρων της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το συμφωνητικό αγοράς ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου VAN και εγκατάστασης του αντίστοιχου σταθμού φόρτισης στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου υπέγραψε ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα το οποίο, μαζί με τον σταθμό φόρτισης, χρηματοδοτείται από την πιλοτική δράση της Πράξης «GARDEN», στην οποία συμμετέχει το Ηράκλειο μαζί με άλλες πέντε πόλεις από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Η πιλοτική δράση στην Ελλάδα υλοποιείται από την εταιρεία «Α.Ο.Τ.Α. – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» και έχει σαν πεδίο παρέμβασης την Κεντρική Αγορά Ηρακλείου, η οποία αποτελεί τον βασικό κόμβο διανομής αγροδιατροφικών προϊόντων στην Π.Ε Ηρακλείου.

Η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος, τύπου κλειστού VAN, για διανομή των προϊόντων και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθμού φόρτισης AC ισχύος τουλάχιστον 22 kW για τη φόρτιση του οχήματος.

Σκοπός της πρωτοβουλίας, η οποία εναρμονίζεται με το Σχέδιο Δράσης της πόλης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, είναι η εξοικείωση των εμπόρων, των παραγωγών και των προμηθευτών της Κεντρικής Αγοράς του Ηρακλείου με την ηλεκτροκίνηση στις εμπορευματικές μεταφορές. Μια εξοικείωση που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης της ηλεκτροκίνησης, με οφέλη, μεταξύ άλλων, τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τα δρομολόγια των ντιζελοκίνητων οχημάτων κατά τη μεταφορά προϊόντων προς το κέντρο της πόλης, τη μείωση του θορύβου και του ενεργειακού κόστους των μεταφορών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπόρων της Αγοράς, σε ό,τι σχετίζεται με την κοινή διαχείριση και χρήση του οχήματος.

Η προμήθεια του εξοπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area (Euro-MED0200635) με ακρωνύμιο «GARDEN», η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg Euro-MED” και στην οποία μετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Ηρακλείου, «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.».
Η Πράξη εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και τροφικών υπολειμμάτων, καθώς και στη συνδιαμόρφωση και την προώθηση νέων μοντέλων και στρατηγικών πράσινων μεταφορών στον τομέα του εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται έξι πιλοτικές τεχνολογικές δράσεις, με έμφαση στην ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και την βελτιστοποίηση των διαδρομών, σε επιλεγμένες πόλεις σε Γαλλία (2), Ιταλία (1), Ισπανία (1), Βουλγαρία (1) και Ελλάδα (1)»

type museum