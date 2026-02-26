Ένα µικρό «παρών» που γίνεται θεριό

Μεγάλωνε, περνούσαν τα χρόνια και όσο κυλούσε ο καιρός, τα µαύρα σύννεφα έδειχναν να πυκνώνουν. Πιστωτές, φαντάσµατα του παρελθόντος, διεκδικούσαν µερτικά από την ζήση του ολάκερη.

Πρώτος πιστωτής ο χάρος, του πήρε την σύντροφο της ζωής του την Ελένη. Ναι την Ελένη που ήταν το όνειρο, το οξυγόνο, το νέκταρ και η αµβροσία γι’ αυτόν. Την Ελένη πού ήταν η ζωή του ολάκερη. Την Ελένη που ονειρεύτηκαν και έζησαν τά όνειρα και τις προσδοκίες τους µαζί. Την Ελένη που ένα δράµι από το βλέµµα της, του έπαιρνε δυό τόνους σκοτούρες. Την Ελένη που µέσα στο κορµί της νυχτέρευε χιλιάδες φορές, πιότερο µαγικές, ακόµα και από τις νύχτες των παραµυθιών της Χαλιµά. Την Ελένη που φεύγοντας πήρε µαζί της και την δική του την µισή ψυχή, µιάς και είχαν καταφέρει όλα τούτα τα χρόνια, να φιλοξενήσουν µια ψυχή και για τους δυό τους, µέσα σε δυό κορµιά.

Παιδιά δεν είχε να του πάρει, αν είχε θα του τα έπαιρνε κι’ αυτά. Έρχότανε τακτικά στο σπιτικό του ο χάρος, έψαχνε από δώ, έψαχνε από’ κεί για κανένα παιδί, κανένα αγαπηµένο πρόσωπο να του πάρει για να µεγαλώσει την θλίψη του, µα δεν έβρισκε και έφευγε άπραγος.

Έτσι ανήµπορο και µόνο κάπου στα ογδόντα του, τον θυµήθηκε µια ξεχασµένη τράπεζα, ξεχασµένη ακόµη κι’ απ’ την πολιτεία, που ξύπνησε λές από ένα τάφο, ήρθε και του κατέσχεσε το σπίτι. Ένας κλητήρας διάβασε ανέκφραστος ένα ρέκβιεµ και αυτό ήταν όλο. Βρέθηκε αγκαλιά µε µια κουβέρτα και ένα βιβλίο στη τσέπη του σακακιού, να περπατά στο πεζοδρόµιο. ∆εν άντεχε να πάρει τίποτε άλλο και τα άφησε όλα στο σπίτι. Ακόµα και για το λιτό πρωινό, τού πήρε απ’ το χέρι το πιρούνι ο κλητήρας και δεν πρόλαβε να φάει.

Μόνος σύµµαχος η πολιτεία, που µετά από 50 χρόνια δουλειάς, του εξασφάλισε µερικές δεκάρες σύνταξη, για να πεθάνει σιγά-σιγά. Στο γηροκοµείο τον κοίταξαν µε ειρωνία, του γύρισαν την πλάτη και γέλασαν µε την κατάντια του.

Οι φίλοι του όλοι πεθαµένοι. Όσους βοήθησε στη ζωή του πεθαµένοι κι’ αυτοί. Αποφάσισε να µένει στο αυτοκίνητο µα έλειπε κι’ αυτό. Είχε χρόνια να το οδηγήσει. Ο ∆ήµος αισθάνθηκε πως λερώνει τον δρόµο και είπε να το σηκώσει. Πρώτο λοιπόν πήγε το αυτοκίνητο για το νεκροταφείο, και µετά κίνησε να πάει κι αυτός να περιµένει, πότε θα τον ζητήσει ο καλός Θεός. Σκέφτηκε να βρεί ένα ανοιγµένο τάφο και να πάει να σταθεί σιµά του. Να φιλιώσει µαζί του µέχρι να τον αγκαλιάσει το χώµα του.

Μια επιθυµία είχε µοναχά! να δεί για τελευταία φορά την θάλασσα. Να σταθεί να την αγναντέψει και να αισθανθεί στο πλάι του την Ελένη του. Να πλανηθεί πως την αγναντεύουν µαζί, τίποτα άλλο. Μα η θάλασσα ήταν µακριά. Χωρίς αυτοκίνητο πώς να πάει;

Έκανε κουράγιο κι’ ανέβηκε τον λόφο. Σαν έφτασε στην κορυφή, έστω κι’ από µακριά, να’ σου η θάλασσα εµπρός του. Βρήκε ένα πέτρινο στασίδι, έβαλε την Ελένη του να καθίσει, κι’ αυτός στάθηκε ορθός στο πλάι της να την κρατά απ’ τον ώµο.

Ήταν τότε που αισθάνθηκε για πρώτη φορά στην ζωή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. Ελεύθερος, µα όχι σε ελεύθερη πτώση, αλλά υψιπέτης µε φτερά µεγάλα. Η αύρα του δειλινού του χάιδευε ζεστά το πρόσωπο κι’ αυτός στεκόταν εκεί να κοιτάζει αχόρταγα, και να ρουφά το οξυγόνο εισπνέοντας ζωή, ξεκούραστος κι’ ελεύθερος.

∆εν πήγε στο νεκροταφείο. Άλλαξε την γνώµη του κι’ έµεινε στην παλιά παράγκα του λόφου, που την έφτιαξαν παιδιά για να παίζουν. Του την χάρισαν να µείνει, µιάς και µεγάλωσαν και δεν είναι πια ελεύθερα να παίζουν.

Κάθε ηλιοβασίλεµα λοιπόν, πήγαινε να αγναντεύει την θάλασσα µονάχος. Μονάχος µα ελεύθερος. Ένα από αυτά τα απογεύµατα, οι υπάλληλοι του ∆ήµου πού τού πήραν το αµάξι απ’ τον δρόµο, απόσυραν κι’ αυτόν, µιας και τον βρήκαν ξαπλωµένο χωρίς ανάσες, επάνω σε µια πέτρα που έµοιαζε µε θρόνο.

Ένας κουρασµένος Παππάς του νεκροταφείου, είπε κανά δυό κουρασµένες προσευχές κι’ όλα έδειχναν πως αυτό ήταν. Το µάθανε όµως και ‘φτάσαν εκεί τα παιδιά που του χάρισαν την παράγκα, που δεν ήταν πια παιδιά αλλά µεγάλοι. Είπαν πως δεν είχαν δεί στη ζωή τους πιο ελεύθερο άνθρωπο από τον κύριο Αργύρη.

Από µακριά ακούγονταν µια γυναικεία φωνή, λές σαν προσευχή, σαν ύµνος, που την αφουγκράστηκαν όσοι είχαν ένα δάκρυ στα µάτια για τον παππού τον Αργύρη.

Η Ελένη του, που τον πήρε αγκαλιά στο πέτρινο θρόνο που της παραχώρησε, δεν άντεξε κι’ έκανε την κουρασµένη προσευχή ύµνο Ελευθερίας και Σωτηρίας.