Ένα ιαπωνικό και ένα τουρκικό πλοίο πέρασαν στο Στενό του Χορμούζ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ενα ιαπωνικό και ένα τουρκικό πλοίο διέσχισαν τις τελευταίες ώρες το Στενό του Χορμούζ το οποίο κρατά κλειστό το Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κλείσιμο του Στενού έχει προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως και έχει ιδιαιτέρως πλήξεις τις αγορές της Ασίας.

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui OSK Lines ανακοίνωσε σήμερα ότι τάνκερ με ινδική σημαία που ανήκει σε θυγατρική της εταιρεία διέσχισε το Στενό του Χορμούζ κατευθυνόμενο προς την Ινδία. Είναι το τρίτο πλοίο που συνδέεται με την Ιαπωνία που διασχίζει το Στενό.

Εκπρόσωπος της Mitsui OSK Lines δήλωσε στο AFP ότι το πλοίο Green Asha, μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), διέσχισε το Στενό. «Το πλήρωμα όπως και το φορτίο είναι ασφαλή», διευκρίνισε.

Το Σάββατο, η ινδκή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το πλοίο Green Sanvi LNG, που επίσης ανήκει σε θυγατρική της Mitsui OSK, διέσχισε με ασφάλεια το Στενό.

Την προηγουμένη, τρία τάνκερ, εκ των οποίων ένα ιανπωνικής ιδιοκτησίας, είχαν διασχίσει το Στενό του Χορμούζ.

Το πλοίο Sohar LNG, επίσης ιδιοκτησίας της Mitsui OSK, ήταν το πρώτο πλοίο μεταφοράς LNG που διέσχισε το Στενό από την 1η Μαρτίου.

Από την Αγκυρα, ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου ανακοίνωσε ότι και τρίτο πλοίο που ανήκει σε τούρκο εφοπλιστή διέσχισε το Στενό.

«Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες με το υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκικό πλοίο Ocean Thunder, με προορισμό την Μαλαισία, που μεταφέρει πετρέλαιο που φορτώθηκε στο Ιράκ, διέσχισε ανεμπόδιστα χθες το βράδυ το Στενό του Χορμούζ», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, το Ocean Thunder με παναμαϊκή σημαία είχε αποπλεύσει από το ιρακινό λιμάνι της Βασόρας.

Σύμφωνα με τον Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, οκτώ πλοία που ανήκουν σε τούρκους εφοπλιστές περιμένουν να λάβουν άδεια για να διασχίσουν στο Στενό.

Ενα πρώτο τουρκικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας διέσχισε το Στενό στις 13 Μαρτίου και ένα δεύτερο το Σάββατο 4 Απριλίου, «με την άδεια του Ιράν».

«Συνεχίζουμε χωρίς διακοπή τις προσπάθειές μας για την ασφαλή διέλευση των οκτώ πλοίων μας και των 156 μελών του πληρώματός του που θέλουν να εγκαταλείψουν την ζώνη», πρόσθεσε ο τούρκος υπουργός Μεταφορών.

Τα ελάχιστα πλοία που έχουν κάνει την διέλευση έχουν ακολουθήσει διαδρομή που έχει εγκριθεί από το Ιράν μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων παραπλέοντας το νησί Λαράκ, που έχει μετονομαστεί σε «διόδια της Τεχεράνης» από την Lloyd’s List Intelligence.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

