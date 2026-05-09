Ένα γράµµα στη µάνα για τη γιορτή της !!!!

Μάνα µου και να γύριζες ,στο σπίτι µας και πάλι

Για λίγο να ξεκουραστώ, στην εδική σου αγκάλη.

Ν ακούσω τη γλυκιά λαλιά, των παιδικών µου χρόνω

που µού’ λεγε η αγκαλιά ,γιατρεύει κάθε πόνο.

Μια( ν) ώρα δεν επέρασε , να µην ανεστορούµαι

Μάνα µου όσα µού µαθες και δα ,τα διηγούµαι .

Όντε µε συναπόβγανες, Μάνα µου για τα ξένα

διπλοπαράγγελνες σαφί, µη µε ξεχνάς κι εµένα.

∆εν σε ξεχνώ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ ,ό,τι η ζωή κι αν φέρει

αφού το δρόµο µου οδηγείς, σαν το λαµπρό αστέρι .

Όντε µε συναπόβγανες ,Μάνα µου εις το δρόµο

µούλεγες γιέ µου ν’ ακλουθάς παντοτεινά το νόµο.

Κάθε πρωί και καθ’ αργά ,κοντά εις το καντήλι

λέω σου ΜΑΝΑ Σ΄ακλουθώ ,κουνώντας το µαντήλι.

Πάντα µ ευχές µε γέµιζες, σε όλη τη ζωή σου

και όλες ρίζα είχανε, την άδολη ψυχή σου.

Πίκρες και λύπες στη ζωή, Γιέ µου να µην γνωρίσεις

και στο ταξίδι της ζωής, χαρές να συναντήσεις .

Μέσα στο νου µου οι θύµησες, Μάνα µου τριγυρίζουν

Κι όπου βρεθώ κι όπου σταθώ, Εσένα µου θυµίζουν

Τούτο το γράµµα µπέµπω σου, ώ!! µητρική καρδούλα

για να σου πώ…. πως λείπεις µας ,Μάνα γλυκιά Μανούλα.

Σ’ ευχαριστώ για όλα!!.

∆εν θα ήµουν αυτός

που είµαι σήµερα ….

αν δεν υπήρχες εσύ!!!

Αγωνίστηκες για µένα,

έκλαψες για µένα και

µου έδωσες την Αγάπη Σου

χωρίς ποτέ να µου ζητήσεις .

Τούτο το γράµµα µπέµπω σου, ώ!! µητρική καρδούλα

σήµερα στη γιορτούλα σου, Μάνα γλυκιά Μανούλα!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ !!

ΕΝΑ ΦΙΛΙ,ΜΙΑ ΣΦΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ,ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΣΤΗ ΜΑΝΑ !!