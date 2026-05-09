Ένα γράµµα στη µάνα για τη γιορτή της !!!!

Νίκος Φλεμετάκης
Μάνα µου και να γύριζες ,στο σπίτι µας και πάλι
Για λίγο να ξεκουραστώ, στην εδική σου αγκάλη.
Ν ακούσω τη γλυκιά λαλιά, των παιδικών µου χρόνω
που µού’ λεγε η αγκαλιά ,γιατρεύει κάθε πόνο.
Μια( ν) ώρα δεν επέρασε , να µην ανεστορούµαι
Μάνα µου όσα µού µαθες και δα ,τα διηγούµαι .
Όντε µε συναπόβγανες, Μάνα µου για τα ξένα
διπλοπαράγγελνες σαφί, µη µε ξεχνάς κι εµένα.
∆εν σε ξεχνώ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ ,ό,τι η ζωή κι αν φέρει
αφού το δρόµο µου οδηγείς, σαν το λαµπρό αστέρι .
Όντε µε συναπόβγανες ,Μάνα µου εις το δρόµο
µούλεγες γιέ µου ν’ ακλουθάς παντοτεινά το νόµο.
Κάθε πρωί και καθ’ αργά ,κοντά εις το καντήλι
λέω σου ΜΑΝΑ Σ΄ακλουθώ ,κουνώντας το µαντήλι.
Πάντα µ ευχές µε γέµιζες, σε όλη τη ζωή σου
και όλες ρίζα είχανε, την άδολη ψυχή σου.
Πίκρες και λύπες στη ζωή, Γιέ µου να µην γνωρίσεις
και στο ταξίδι της ζωής, χαρές να συναντήσεις .
Μέσα στο νου µου οι θύµησες, Μάνα µου τριγυρίζουν
Κι όπου βρεθώ κι όπου σταθώ, Εσένα µου θυµίζουν
Τούτο το γράµµα µπέµπω σου, ώ!! µητρική καρδούλα
για να σου πώ…. πως λείπεις µας ,Μάνα γλυκιά Μανούλα.
Σ’ ευχαριστώ για όλα!!.
∆εν θα ήµουν αυτός
που είµαι σήµερα ….
αν δεν υπήρχες εσύ!!!
Αγωνίστηκες για µένα,
έκλαψες για µένα και
µου έδωσες την Αγάπη Σου
χωρίς ποτέ να µου ζητήσεις .

Τούτο το γράµµα µπέµπω σου, ώ!! µητρική καρδούλα
σήµερα στη γιορτούλα σου, Μάνα γλυκιά Μανούλα!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ !!
ΕΝΑ ΦΙΛΙ,ΜΙΑ ΣΦΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ,ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΣΤΗ ΜΑΝΑ !!

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

