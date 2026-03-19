Ένα έργο που άφησε προβλήµατα

Λίγος καιρός πάει από όταν µεταφέραµε τα παράπονα περίοικων από τα προβλήµατα που προκάλεσε στην οδό Αντ. Γιάνναρη η ανακατασκευή των πεζοδροµίων.

Ο συγκεκριµένος δρόµος δεν πληµµύριζε ποτέ αλλά µετά το έργο, στις άκρες του δρόµου δηµιουργούνται “κολύµπες” µε νερά µε την παραµικρή σταγόνα.

Το πρόβληµα ήταν φανερό µε τη χθεσινή βροχή και προφανώς κάτι δεν πάει καλά στο έργο. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί από τη δηµοτική Αρχή είναι τι πρόβληµα υπάρχει και γιατί το έργο παραδόθηκε χωρίς να γίνουν οι απαιτούµενοι έλεγχοι.