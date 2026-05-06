Ένα µεγάλο ατόπηµα από την ΕΡΤ Χανίων

Συγκίνηση και υπερηφάνεια για το «Μονόγραµµα» το βράδυ της ∆ευτέρας στο ιστορικό καφέ «Κήπος» στα Χανιά.

Στην εκδήλωση – παρουσίαση του λευκώµατος «Χειρόγραφα & Αυτόγραφα», αναδείχθηκαν όψεις του σπουδαίου έργου της οικογένειας Σγουράκη, της δουλειάς που ξεκίνησαν ο Γιώργος και η Ηρώ και συνέχισε ο γιος τους Στέλιος.

Σπύρος Ορνεράκης, Πέτρος Κασιµάτης και Κώστας Φουρναράκης µίλησαν από καρδιάς για τους δηµιουργούς της ιστορικότερης και µακροβιότερης εκποµπής της ΕΡΤ, παρουσιάζοντας άγνωστες και συγκινητικές πτυχές από τη ζωή και το έργο των Σγουράκηδων.

Φίλοι, συνεργάτες, θαυµαστές της εκποµπής ήταν εκεί για να τιµήσουν, να ακούσουν. Ποιος έλαµψε διά της απουσίας του; Η ΕΡΤ Χανίων που δεν… φιλοτιµήθηκε έστω να περάσει για ένα πλάνο από την εκδήλωση. Σε µια βραδιά που αφορούσε την ίδια την ιστορία της δηµόσιας τηλεόρασης, τους ανθρώπους που αφιέρωσαν 40 χρόνια από τη ζωή τους στην ΕΡΤ, µε το έργο τους να αναγνωρίζεται από την Ακαδηµία Αθηνών.

Μια απουσία που προκάλεσε απογοήτευση και αρνητικά σχόλια.