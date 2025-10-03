Ένα χρονικό ζωής στα όρια

Με αφορµή το βιβλίο του Γιάννη Γαβρά, «Εµείς δεν θα γίνουµε σαν κι αυτούς», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ραδάµανθυς (Χανιά, 2024).

Με λόγο άµεσο, βιωµατικό και αφοπλιστικά ειλικρινή, ο Γιάννης Γαβράς καταγράφει ιστορίες που ισορροπούν ανάµεσα στο χιούµορ, τον σαρκασµό και την ωµή αλήθεια. Από την πλατεία Μαβίλη και τις συναυλίες του Μάλαµα, µέχρι τα κρατητήρια της ΓΑ∆Α, τα ξενύχτια και τα καρναβάλια της Πάτρας, ο συγγραφέας ξεδιπλώνει µια προσωπική διαδροµή γεµάτη µε καταχρήσεις, έρωτες, φιλίες και συγκρούσεις µε τα όρια.

Κάθε κεφάλαιο είναι µια µικρή αυτοτελής αφήγηση, αλλά όλες µαζί συνθέτουν το πορτρέτο µιας γενιάς που αρνήθηκε να «βολευτεί» και έζησε στο κόκκινο. Με γραφή κινηµατογραφική και γλώσσα που δεν ωραιοποιεί, ο Γαβράς µας παρασύρει σε έναν κόσµο όπου η καθηµερινότητα γίνεται περιπέτεια και η νύχτα υπόσχεται πάντα κάτι καινούριο.

Η συλλογή διηγηµάτων «Εµείς δεν θα γίνουµε σαν κι αυτούς» είναι ένα βιβλίο που µιλά για την ανυποµονησία, την ελευθερία, τα λάθη και τις δεύτερες ευκαιρίες· ένα κείµενο-εξοµολόγηση που θα συγκινήσει, θα ξαφνιάσει και θα κάνει πολλούς να χαµογελάσουν αναγνωρίζοντας δικά τους κοµµάτια µέσα στις σελίδες του, είναι µια κατάδυση στον κόσµο µιας γενιάς που έµαθε να ζει έντονα, συχνά επικίνδυνα, αλλά αυθεντικά. Ο συγγραφέας, µε λόγο άµεσο και προσωπικό, ανοίγει το ηµερολόγιο των εµπειριών του και µας καλεί σε ένα ταξίδι µέσα από στιγµές που ισορροπούν ανάµεσα στο γέλιο, τον σαρκασµό, την περιπέτεια και τη σκοτεινή πλευρά της καθηµερινότητας.

Από τις περιπέτειες µε την αστυνοµία και τις νύχτες που τελειώνουν σε κρατητήρια, µέχρι τις παρέες που χάνονται στα µπαρ και στα καρναβάλια της Πάτρας, ο Γαβράς φτιάχνει ένα µωσαϊκό εµπειριών που ξεχειλίζουν από νεανική ορµή, αλκοόλ, έρωτες, φιλίες και συγκρούσεις.

Κάθε κεφάλαιο µπορεί να διαβαστεί αυτόνοµα σαν µια µικρή ιστορία, ωστόσο όλες µαζί σχηµατίζουν µια συνεκτική αφήγηση που µιλά για την αίσθηση µιας εποχής και για τη µόνιµη αναζήτηση του ορίου.

Ο λόγος του Γαβρά είναι προφορικός, ωµός, σχεδόν εξοµολογητικός. Αξιοποιεί την αργκό, τον αυτοσαρκασµό και τις µικρές λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας για να αποδώσει ατµόσφαιρες µε κινηµατογραφική δύναµη. Ο αναγνώστης νιώθει ότι βρίσκεται «µέσα στη σκηνή», ότι ακούει τον αφηγητή να του µιλάει κατευθείαν. Αυτή η αµεσότητα δίνει στο κείµενο την αίσθηση ενός ζωντανού ντοκουµέντου.

Στην καρδιά του βιβλίου βρίσκεται η εµπειρία της εφηβείας και της νεότητας: η επιθυµία για ελευθερία, οι υπερβολές, οι καταχρήσεις, η άρνηση να συµβιβαστείς µε «µια κανονική ζωή». Ο τίτλος «Εµείς δεν θα γίνουµε σαν κι αυτούς» µπορεί να συνοψίζει σ’ ένα βαθµό τη θέληση γι’ αντίσταση σε µια κοινωνία που ζητά συµµόρφωση και ρουτίνα. Την ίδια στιγµή, πίσω από το γέλιο και την υπερβολή, υπάρχει πάντα η σκιά της απώλειας, οι συνέπειες της µέθης, η διάψευση, η µοναξιά.

Το έργο του Γαβρά µιλά µε αλήθεια για µια ολόκληρη γενιά που µεγάλωσε σε πλατείες, µπαρ και συναυλίες, συχνά σε σύγκρουση µε την «κανονικότητα». ∆εν είναι ένα βιβλίο που ωραιοποιεί, είναι ένα βιβλίο που καταγράφει. Και γι’ αυτό ακριβώς έχει αξία: γιατί η αυθεντικότητά του λειτουργεί ως καθρέφτης για τον αναγνώστη, είτε ταυτίζεται άµεσα µε τις εµπειρίες του συγγραφέα είτε ανακαλύπτει µέσα τους ένα κοµµάτι από τη δική του διαδροµή.

Ο Γιάννης Γαβράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αναβρύτων και σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Το πρώτο του βιβλίο, η ποιητική συλλογή «Της ζωής ο σκηνοθέτης», κυκλοφόρησε το 2019 όπως και δύο διηγήµατά του στο συλλογικό έργο «Αδέσποτα». Η συλλογή διηγηµάτων «Εµείς, δεν θα γίνουµε σαν κι αυτούς» (2024) συνδέεται µε τη νουβέλα «Σαµποτάζ» (2019).

*Ο Χρήστος Τσαντής είναι συγγραφέας και υπεύθυνος των Εκδόσεων Ραδάµανθυς