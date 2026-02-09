menu
17.2 C
Chania
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΑφορμές
Αφορμές

Ένα µατσάκι βιόλες για την Ασπασία (*)

Φωτεινή Σεγρεδάκη
Φωτεινή Σεγρεδάκη
0

Είχα άλλο τίτλο για τις «αφορµές», άλλους τίτλους δηλαδή, όµως µου άρεσε αυτός του Νεκτάριου Κακατσάκη, σ’ ένα χαιρετισµό, αισθηµατικό και ωραίο...

Χανιώτικα νέα (Τετάρτη 4/2/26)*

Μου άρεσε που θυµόταν το ασπρισµένο καµαράκι της µε τις λύρες που ποτέ δεν ξέχασε ο Νεκτάριος, η συγκίνηση κι η ευλάβεια που ένιωθε στην εφηβεία του να σέβεται τη λύρα και το δοξάρι όπως το µικρό µπουκετάκι τις βιόλες! Η επιθυµία του παιδιού να µάθει οπωσδήποτε λύρα, τόσο πείσµα και λαχτάρα που τα ‘κανε όνειρο, βλέψη και πραγµατικότητα!

Κι έκανε πίστη την προτροπή της λυράρισσας «σαν το µατσάκι τις βιόλες» θα τα κρατάς!

Μα, τι ωραία λόγια, µυρωδικά και αγαπησιάρικα… από την πρώτη γυναίκα οργανοπαίχτισσα, που ανήχθη σε δηµιουργό!

…Εµένα µου άρεσαν οι βιόλες, δηλωτικές µε ευκρίνεια, της σηµειολογίας του Έρωτα στην Κρήτη µας!

Ούτε το κορυφαίο τριαντάφυλλο µε τις ατέλειωτες ποικιλίες, ούτε το υπέρκοµψο γιασεµί… «διαντσέτο» όπως λέγαν στις παλιές αυλές τον υάκινθο!

Η αψιά µυρωδιά επιθετική δυνατή κι αξέχαστη, όπως ο πραγµατικός έρωτας, είναι η βιόλα! Το γαρύφαλλο, το µυρωδικό και πανέµορφο, το βουτηγµένο στο κόκκινο της αγάπης!

Εκτός από τους πολλούς συµβολισµούς που έλαβε υστερότερα, αγωνιστικούς και ισχυρούς, το γαρύφαλλο αγαπήθηκε ως τιµαλφές στο… 3ο δάχτυλο, ολόχρυσο και ανεκτίµητο στον τρυφερό λόγο, την πιστή υπόσχεση και τη θέση του στο στήθος της κοπέλας!

«Αχ γαρύφαλλο µου, πες µου τα µύρα που βρήκες στο στήθος της αγάπης µου»…

Μου άρεσε όµως εξαιρετικά και η φωτογραφία, ασπρόµαυρο κειµήλιο!

Η Ασπασία Παπαδάκη που κράτησε τ’ όνοµά της, πολλές, «υπέργηρες» δεκαετίες δηλαδή, δεµένο µε την αρχέγονη Μουσική της Λεβεντογέννας, το εθνικό της έγχορδο, τη λύρα, τη λατρεµένη αχλαδόσχηµη.

∆εκατετράχρονο παιδί, η Ασπασούλα, έπιασε το ξύλο, δίχως ήχο και «µιλιά», για να του δώσει ψυχή, φωνή, έκφραση! Το σκάλισε, του ‘φτιαξε σκάφος, χορδές και µύθους!

Μοιάζει του αχλαδιού, γι’ αυτό και αχλαδόσχηµη, η αγαπηµένη µας. Λίγο παραλλάσσει από την Πολίτικη και πολύ από την Ποντιακή, που είναι φιαλόσχηµη, µε το δικό της αξιόλογο συµβολικό φορτίο! Ο κεµεντζές ή κεµανές! Στη φωτογραφία, το έξοχο προφίλ της λυράρισσας, «χαµηλόθωρρο» και µελαχρινό, µε γραµµώσεις ευγένειας, σεµνότητας και καλοσύνης, ευθέως παραπέµπει στην οµορφιά της Νήσου, της Πατρίδας! Έλκει την καταγωγή και ταλέντο από πατέρα, αδέρφια και θείους να τραβά µε στεναγµό το δοξάρι στις οµιλούσες χορδές. Τη θυµούµαι στο ραδιόφωνο παιδί, να «βραχνοτραγουδά τα Κρητικά, τα σιγανά» αλλά και τα εφτά όγδοα, άφοβα, ανοίγοντας ορίζοντες στην υπόλοιπη πατρίδα µε το… δεύτερο τη τάξη ∆ηµοτικό χορό του τσάµικου. Σ’ ένα «µικρό ασβεστωµένο καµαράκι» που λέει κι ο Νεκτάριος, η «αυτοδίδαχτη ιέρεια» µε τα κατάµαυρα µαλλάκια της σε µαντήλι, τραβά το δοξάρι του κλέους, µειγνύοντας τους µελωδικούς θησαυρούς και γλυκά, ζεστά, σεµνά, κερνά τον χρόνο, την ΚΑΤΤΑΓΩΓΗ του, σε ρακή! Αξέχαστη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum