«∆εν θέλω να πάω σχολείο»

…Η οµπρέλα όπως και πολλά άλλα µικρά είδη πρώτης ανάγκης αποτελούσαν είδη πολυτελείας για την πάµφτωχη οικογένεια, στη µικρή γειτονιά κάποιας επαρχιακής πόλης της δυτικής Κρήτης. Η ανέχεια και το αβέβαιο µέλλον τους, τους ανάγκασε να πάρουν των οµµατιών τους αναζητώντας την τύχη τους αλλού. Το κάπως καλά διατηρηµένο σπιτάκι και αυτό στα έµπειρα χέρια του αρχηγού της οικογένειας, αποτελούµενο από δυο µικρά δωµάτια και µια κουζίνα τους το είχε παραχωρήσει µια θεία τους.

…Ο µικρός µπόµπιρας γαντζωµένος στα πόδια της µητέρας του, σαν τον κισσό τυλιγµένο στον κορµό κάποιου δέντρου, µέσα από τ’ αναφιλητά του έλεγε κοιτώντας τη µε πικρό παράπονο κατάµατα, µε τα δυο δακρυσµένα γαλάζια µατάκια του «όχι δεν θέλω να πάω σχολείο».

Η βροχή έπεφτε ασταµάτητα λες κι οι κρουνοί τ’ ουρανού είχαν ανοίξει διάπλατα ρίχνοντας τόνους νερό στη διψασµένη γη, κάτι µη φυσιολογικό µαρτυρώντας περίτρανα την αλόγιστη παρέµβαση του ανθρώπου στη φύση ταράζοντας την ισορροπία της. Η µητέρα του παιδιού προσπαθούσε κάτω από το µικρό υπόστεγο που βρισκόταν στη µικρή αυλή, να τον πείσει χαϊδεύοντάς τον και λέγοντάς του ότι πρέπει να πάει στο σχολείο του «θα σε πάρω αγκαλιά και θα σε πάω εγώ» του έλεγε, «για να µη βραχείς αγάπη µου» και συνέχισε «έλα τώρα µην κλαις», σκουπίζοντας συγχρόνως πότε µε τη µια παλάµη της και πότε µε την άλλη, τα πικρά της δάκρυα που κυλούσαν σαν τις σταγόνες της βροχής στα µάγουλά της ασταµάτητα.

Ο µικρός όµως, δεν είχε σκοπό να ξεκολλήσει από τα πόδια που ήταν γαντζωµένος της µητέρας του, επαναλαµβάνοντας µε όλη τη δύναµη της φωνούλας του «δεν θέλω να πάω σχολείο, δεν ακούς;».

Λίγο πιο πέρα, ένα αγροτικό αυτοκίνητο ήταν σταµατηµένο κι ο ιδιοκτήτης του περίµενε τον πατέρα του µικρού να φύγουν. Ο γονιός πριν δρασκελίσει την πόρτα της αυλής πήρε στην αγκαλιά του τον µικρό γιο του, κάτι του είπε, τον φίλησε, τον άφησε κάτω κι έφυγε βιαστικός δίχως να γυρίσει να δει τι γίνεται πίσω του, προς τη µεριά που τον καρτερούσε ο ιδιοκτήτης του αγροτικού, µάλλον για να µην τον δει ότι ήταν κι αυτός δακρυσµένος.

Εγώ καθισµένος ακριβώς στην απέναντι πλευρά του δρόµου σε µια καρέκλα του µικρού καφενείου που ήτανε εκεί, απολάµβανα τον πρωινό µου καφέ και δίχως να το επιδιώξω κατέγραφα µε την κάµερα της ψυχής µου όλες τις εικόνες που ξετυλίγονταν µπροστά µου µε κάθε λεπτοµέρεια.

Η συγκεκριµένη οικογένεια είναι γνωστή µου εδώ κι αρκετά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά την οικονοµική της κατάσταση. ∆εν άντεξα άλλο και δίχως να το καλοσκεφτώ τους πλησίασα κι εφόσον τους καληµέρισα είπα:

«Έλα µικρέ, θα σε πάω εγώ στο σχολείο σου να µην βραχείς, µε το αυτοκίνητό µου» και συνέχισα δίχως να πάρω καµιά απάντηση – θετική ή αρνητική! «Έλα, δεν µε πιστεύεις; Να, ρώτησε και τη µητέρα σου αν σου λέω ψέµατα. Άντε έλα µην αργήσεις και σε µαλώσει η κυρία σου». Κι αυτό έγινε. Όταν κάποια στιγµή έµεινα µε τη µητέρα του µικρού, δίχως να ρωτήσω για τίποτα, µόνη της άρχισε να µου λέει. «∆εν θέλει να πηγαίνει σχολείο γιατί ντρέπεται. Και πώς να µην ντρέπεται το καµάρι µου; Ό,τι φορούσε πάνω του, τίποτα δεν είναι δικό του, όλα αποφόρια είναι άλλων παιδιών της γειτονιάς κι όχι µόνο! Ας είστε καλά όλοι σας που µας στηρίζετε. Μέχρι χθες, είπε δεν είχε µήτε τσάντα να βάλει τα βιβλία του µέσα! Ευτυχώς µας έδωσε µια παλιά τσάντα µια γειτόνισσα, ας είναι καλά. Εγώ την έπλυνα βέβαια, την µπάλωσα κάπως κι έπειτα του την έδωσα! Πολλές φορές έρχεται κλαίγοντας, στο σπίτι! Μου λέει ότι δεν θα ξαναπάει στο σχολείο, γιατί δεν έχω να του δώσω πενήντα λεπτά να πάρει ένα κουλούρι. Βλέπετε είναι παιδί και ζηλεύει». Τη χαιρέτησα λέγοντάς της ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχή, πριν δρασκελίσω όµως το πεζοδρόµιο να φύγω µια “κυρία” µε το µεγάλου κυβισµού αυτοκίνητό της, παρά λίγο να µε πατήσει, σταµατώντας απότοµα πλάι µου. Αν και τρόµαξα πάρα πολύ, η εν λόγω κυρία, όχι µόνο δεν ζήτησε συγγνώµη αλλά, ανοίγοντας την πόρτα να κατέβει το παιδί της να µπει στο προαύλιο του σχολείου χτύπησε κιόλας την κυρία που συνοµιλούσα µου και µε υπεροπτικό ύφος είπε: «Κάνε πιο πέρα χριστιανή µου, δεν βλέπεις ότι άργησα;». ∆εν είπαµε απολύτως τίποτα και οι δυο. Σε παρόµοιες περιπτώσεις η σιωπή είναι η κατάλληλη απάντηση. Τέλος χωρίσαµε παίρνοντας διαφορετική κατεύθυνση ο καθένας µας. Έφυγα µε τα πόδια, αφήνοντας το αυτοκίνητό µου στην άκρη του δρόµου, ενώ η βροχή έπεφτε ασταµάτητα πάνω µου κι οφείλω να πω ότι το απολάµβανα µε µεγάλη µου χαρά. Η σκέψη µου δε, γύρισε πίσω στα παιδικά µου χρόνια, λίγο µετά την απελευθέρωση της πολυπαθούς πατρίδος µας από τους βάρβαρους κατακτητές και τον καταλάγιασµα του εµφυλίου σπαραγµού, τότε που πήγαινα και εγώ στο σχολείο, ξυπόλυτος και ποτέ χορτασµένος, µε χιλιοµπαλωµένα ρούχα και µύριες άλλες ανέχειες. Έρχονταν στον νου µου οι σκληρές και πολύ αντίξοες συνθήκες κείνης της εποχής, που δυστυχώς κάτω από αυτές ανδρώθηκα.

Τότε όµως εµείς κάναµε όνειρα. Η γενιά η δική µας βίωνε τέτοιου είδους καταστάσεις, παρόµοιες µε τις σηµερινές, αλλά, δουλέψαµε σκληρά, δανείζοντας πολλές φορές ώρες από τη νύχτα γιατί η µέρα δεν ήταν αρκετή και πάνω στ’ αποκαΐδια του πολέµου δηµιουργήσαµε. ∆εν πιστεύαµε όµως ότι τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας θα βιώνανε τις ίδιες καταστάσεις. Και να, σήµερα αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα. Σήµερα όµως δεν έχουν και πολλά περιθώρια τα νέα ζευγάρια και οι νέοι µας να αισιοδοξούν ότι τα όνειρά τους κάποτε θα πραγµατοποιηθούν. Έχουν στενέψει οι ορίζοντες πάρα πολύ.

Και δεν φταίνε τα νέα παιδιά για την κατάντια µας αυτή, µήτε εµείς οι µεγαλύτεροι φταίµε. Εµείς οι πιο µεγάλοι εµπιστευτήκαµε τον ιδρώτα µας στους κυβερνώντες κατά καιρούς τούτη την πολύπαθη χώρα µας που δυστυχώς όπως οι βρικόλακες ρουφούνε το αίµα των θυµάτων τους έτσι τον ρουφήξανε πλουτίζοντας ορισµένοι, εξαθλιώνοντας τους πολλούς, δίχως έλεος.

Βγείτε κύριοι έξω από το καβούκι σας να δείτε και να συνοµιλήσετε µε τη φτωχολογιά. Έχετε όµως το θάρρος; Για να το κάνετε αυτό πρέπει να πείτε όλη την αλήθεια, κάτι που δεν σας συµφέρει, γι’ αυτό προτιµάτε και λέτε αυτά που λέτε εκ του ασφαλούς, πίσω από το γυαλί της µικρής οθόνης. Τέλος, έχω να σας προτείνω µια λύση ώστε να βγει η χώρα από το αδιέξοδο που εσείς τη φέρατε. Συνταχτείτε όλοι και οι τριακόσιοι και στύψτε το µυαλό σας να βρείτε τρόπο ώστε να επιστρέψουν τα κλεµµένα χρήµατα του κοσµάκη στα ταµεία του κράτους. Μπορείτε να το κάνετε αυτό; Και βέβαια µπορείτε, όµως δεν το κάνετε, για τον απλούστατο λόγο “κόρακας, κοράκου µάτια βγάζει; ∆εν βγάζει”.

*Ο ∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής

είναι συγγραφέας – ποιητής

µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών,

µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων