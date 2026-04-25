Εν συντομία στοχασμοί…

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ µονάχος µου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».

Νίκος Καζαντζάκης – Ασκητική

«Ζεις σε µια κοινωνία που µπορεί να σε φοβίζει. Ίσως…δεν το οµολογείς, αλλά, αν αυτό σου συµβαίνει, το νιώθεις κάθε µέρα. Σε µαθαίνουν να προσπερνάς, να συνηθίζεις και να µη σταµατάς πολύ σε ό,τι πονάει. Κι όµως! Κάτι µέσα σου, αντιστέκεται! ∆ε θες να γίνει το «σκοτάδι» κανονικότητα! Κι αν όταν βλέπεις την αδικία αρχικά λες: «∆εν είναι δική µου υπόθεση», αµέσως µετά µπορεί να σκέφτεσαι: «Μα είναι! Γιατί κάθε φορά που σωπαίνω και συνηθίζω το αποτρόπαιο, αυτό θεριεύει. Και η βία δεν εµφανίζεται ξαφνικά. Μεγαλώνει µέσα στην αδιαφορία µου (µας), στην ανοχή µου (µας) και στην αποστασιοποίηση µου (µας)». Κι ωστόσο, σου ζητούν να συνεχίσεις τη ζωή σου και να πας παρακάτω, σαν να µη συµβαίνει τίποτα. Μα εσύ δεν µπορείς! Γιατί, κατά βάθος, ξέρεις ότι µια κοινωνία που ξεχνά γρήγορα, επαναλαµβάνει πιο εύκολα τα ίδια λάθη. Και µια κοινωνία που δεν κοιτάζει κατάµατα το κακό, τελικά το φιλοξενεί. Κι ύστερα, αναρωτιέσαι τι µπορείς να κάνεις. Και δεν έχεις όλες τις απαντήσεις. Κι εκεί µπορεί να πεις: «∆ε µου χρειάζονται πολλές απαντήσεις! Αρκεί ένα πράγµα. Να µη µείνω αδιάφορος. Να µη δεχτώ ότι έτσι είναι τα πράγµατα. Να θυµάµαι ότι ο κόσµος δεν είναι κάτι έξω από µένα. Είµαι κι εγώ ένα µέρος του». Και µετά, κάνεις την προσπάθειά σου. Με µια σου κουβέντα, µια σου αντίδραση, µια σου άρνηση να γελάσεις µε το λάθος, να καλύψεις το άδικο, να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. Κι ύστερα µπορεί να υποτιµάς τη στάση σου. Να σου φαίνονται λίγα όσα κάνεις. Και πάλι όµως µπορεί να πεις: «Όχι! Όλα αυτά έχουν το βάρος τους. Μπορεί να είναι µικρό. Αλλά είναι πραγµατικό! Γιατί στο τέλος δε θα κριθώ µόνο για όσα έκανα. Αλλά και για όσα άφησα να συµβούν χωρίς να µιλήσω και να αντιδράσω. Και τότε θα πρέπει να δώσω λόγο όχι σε κάποιον άλλο, παρά µόνο σε εµένα!»

Η φράση του Νίκου Καζαντζάκη, «Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ µονάχος µου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω», από τη µια εννοεί ότι ο καθένας µας «κρατάει» µέσα του µια ευθύνη για όσα συµβαίνουν και από την άλλη, τονίζει, σθεναρά, ότι η ευθύνη δεν είναι αφηρηµένη έννοια, αλλά στάση ζωής. Και γίνεται πιο ασήκωτη όταν η πραγµατικότητα µας αναγκάζει να την κοιτάξουµε κατάµατα. Πολλά τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ηµερών… που τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης φροντίζουν να µας τα υπενθυµίζουν καθηµερινά… Τραγικά γεγονότα, που αποκαλύπτουν όσα επιλέγουν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι να µη βλέπουν… Ωστόσο, πώς να κρυφτούν πίσω από τη φράση «δεν ξέραµε…» ή «δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα…»; Αφού και ήξεραν… και κάτι µπορούσαν να κάνουν… Όπως και να έχει όµως κι όσο κι αν ακούγεται σκληρό, µια κοινωνία δεν καταρρέει απότοµα και µόνο από λίγους. ∆ιαβρώνεται σιγά σιγά µέσα από µικρές καθηµερινές υποχωρήσεις και από συµπεριφορές πολλών ανθρώπων. Ζεις (ζούµε) µέσα σε αυτήν την κοινωνία. Οπότε; Μήπως τη συνδιαµορφώνουµε, είτε το θέλουµε είτε όχι; Μήπως κάθε φορά που προσπερνούµε τη βία, είτε σωµατική, είτε λεκτική, είτε θεσµική είναι αυτή, της αφήνουµε χώρο να απλωθεί; Και κάθε φορά που δικαιολογούµε το άδικο, που λέµε «έτσι είναι οι άνθρωποι» ή «δεν αλλάζει τίποτα» συµµετέχουµε, έστω και άθελά µας, σε αυτήν την ασυδοσία; Και τώρα µπορεί να σκεφτείς: «Φυσικά και δε φταίω για όλα! Αλλά δεν είµαι και εκτός… Κανείς µας δεν είναι…»

Είναι γενικά αποδεκτό και νοµίζω θα συµφωνήσεις, ότι η ασυδοσία τρέφεται από την ανοχή. Από την έλλειψη ορίων. Από την απουσία ουσιαστικής αντίδρασης. Από µια κοινωνία που έµαθε να σοκάρεται για λίγο και να ξεχνά εύκολα. Υπάρχει άραγε κάτι που µπορείς να κάνεις, όχι θεαµατικό και ηρωικό, αλλά επίµονο και σταθερό; Μήπως, για αρχή, να µη συνηθίσεις; Να µη σιωπήσεις όταν βλέπεις το λάθος; Να µη χαρίσεις κατανόηση εκεί που υπάρχει ευθύνη; Να επιµένεις ότι ο σεβασµός, η προστασία και η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγµατεύσιµα; Μήπως τελικά ο κόσµος δεν αλλάζει µόνο µε µεγάλες πράξεις; Μήπως αλλάζει και µε τις µικρές αρνήσεις; «∆ε δέχοµαι το άδικο!» «∆εν προσπερνώ το βίαιο!» «∆εν εξοικειώνοµαι µε το απάνθρωπο!»

Η φράση του Νίκου Καζαντζάκη, κυριολεκτικά, δε µας ζητά να σηκώσουµε το βάρος όλου του κόσµου στους ώµους µας. Μας ζητά να µην αποποιηθούµε το κοµµάτι που µας αναλογεί. Και αν είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό, ο καθένας ξέρει τις αντοχές του… Και ο καθένας έχει τις απαντήσεις του…

*H Μαρία Σαρρή – Σαββάκη είναι δασκάλα Ειδικής Αγωγής – συγγραφέας.