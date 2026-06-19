∆εν λύνονται όλα τα προβλήµατα µε πλατφόρµες

Άλλη µια… εφαρµογούλα -µε τα λόγια του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης- έρχεται να προστεθεί δίπλα σε όλα αυτά τα app που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή µας ευκολότερη ή καλύτερη.

Το posokanei.gov.gr είναι µια ψηφιακή πλατφόρµα που αποτελεί οδηγό σύγκρισης τιµών καταναλωτικών προϊόντων.

Η αλήθεια, όµως, είναι ότι µε app δεν λύνεις τα προβλήµατα. Όχι τουλάχιστον τα ουσιαστικά. Κι εδώ το ουσιαστικό ζήτηµα είναι δοµικό και απαιτεί µέτρα και ριζικές παρεµβάσεις που θα ρίξουν τις τιµές και δεν θα κοροϊδεύουν τους καταναλωτές.

Υπό αυτή την έννοια είναι σχεδόν προσβλητικό να παρουσιάζεται ως λύση κατά της ακρίβειας µια πλατφόρµα που κάνει σύγκριση των τιµών των σούπερ-µάρκετ. Κατά δήλωση µάλιστα και όχι µε αδιάβλητο τρόπο.

Φέρνει αµηχανία η σκέψη ότι άνθρωποι µε µικρά παιδιά, χαµηλοσυνταξιούχοι και άλλες ευάλωτες οµάδες πληθυσµού θα πρέπει να ξεκινήσουν σαφάρι, κυνηγώντας το φθηνότερο -έστω και κατά 1 cent- προϊόν στα διάφορα super markets.

Προφανώς και δεν αξίζει να κάψεις βενζίνη ή να χάσεις τόσο χρόνο για να κερδίσεις 3 λεπτά σε ένα προϊόν.

Καλό είναι, λοιπόν, να δηµιουργούµε εφαρµογές, αλλά αυτές θα πρέπει να δίνουν λύσεις στα προβλήµατα.

Και όλα τα προβλήµατα δεν λύνονται µε πλατφόρµες.