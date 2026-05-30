∆εν φτάνουν οι προθέσεις

Αναφορές πολλές στο χθεσινό συνέδριο περί επένδυσης στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Αυτό πάντως που δεν τέθηκε -τουλάχιστον στον βαθµό που περίµενε κανείς- ήταν η εύλογη, συνακόλουθη συζήτηση της προσέλκυσης περισσότερων πτήσεων τον χειµώνα.

Κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν µειωθούν τα τέλη του αεροδροµίου Χανίων ή αν δεν επιδοτηθούν οι εταιρείες χαµηλού κόστους για να πετούν στο «∆ασκαλογιάννης» περισσότερους µήνες τον χρόνο.

Σοβαρή συζήτηση για αυτό το θέµα δεν έχει γίνει πάντως. Και είναι κάτι που όφειλε να αποτελεί προτεραιότητα και για την τοπική Αυτοδιοίκηση και για τους επαγγελµατικούς φορείς του νοµού.