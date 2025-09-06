menu
25.7 C
Chania
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

∆εν είναι lifestyle

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«Στον κόσµο της “Νέας Τάξης” θα κυριαρχεί η “Αγορά”, δηλαδή οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής και ο γενικευµένος κοινωνικός πόλεµος. Τι µέλλον µπορεί να εξασφαλίσει ο καπιταλισµός για την ανθρωπότητα; Η Νέα Τάξη αποδείχθηκε σύντοµα Νέα Αταξία» γράφει στα “Γονίδια του µέλλοντος” (εκδόσεις Προσκήνιο) ο κορυφαίος διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης που πριν λίγες ηµέρες αποχαιρετίσαµε στη γη του Σελίνου.
Καθηγητής φυσικοχηµείας και φιλοσοφίας, µε βαθιά κατάρτιση και πολύπλευρη µόρφωση, ένας πανεπιστήµονας του σήµερα που µόνο µε τους αρχαίους φιλόσοφους θα µπορούσε να συγκριθεί, ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό.
Φυσικά “κοµµένος” από την τηλεόραση µε ελάχιστες εξαιρέσεις αφού “αυτά δεν πουλάνε”, αρθρογραφούσε µέσα από “Τα ΝΕΑ” επί εποχής Λαµπράκη, στο ΠΡΙΝ, και βέβαια στο θεωρητικό περιοδικό που ο ίδιος εξέδιδε το “Ουτοπία”.
Την ίδια στιγµή διάφοροι φιλόσοφοι και “φιλόσοφοι” έχουν µόνιµο στασίδι στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις ραδιοφωνικές εκποµπές γιατί δεν ενοχλούν την καθεστηκυία τάξη, ούτε τα βάζουν µε τους “έχοντες και κατέχοντες”, έχουν κάνει ευαγγέλιο την ατοµική ευθύνη.
Ο λόγος και η γραφή του Ευτύχη Μπιτσάκη παρέµενε λαϊκή χωρίς να χάνει ίχνος από την επιστηµονική του αξία, ούτε κατέφευγε σε “νεολογισµούς” και παχιά λόγια χωρίς καµία αξία.
Για αυτό και ίσως µπήκε στο περιθώριο από το “µιντιακό σύστηµα” της χώρας, που αντίθετα έδινε και δίνει άπλετο χώρο στο lifestyle και στην ελαφρότητα, ή ακόµα και στη χυδαιότητα. Βέβαια αυτά “σερβίρονται” τέλεια στον πελάτη – τηλεθεατή µαζί µε τις διαφηµίσεις που πουλάει το κάθε µέσο…

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum