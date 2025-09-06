∆εν είναι lifestyle

«Στον κόσµο της “Νέας Τάξης” θα κυριαρχεί η “Αγορά”, δηλαδή οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής και ο γενικευµένος κοινωνικός πόλεµος. Τι µέλλον µπορεί να εξασφαλίσει ο καπιταλισµός για την ανθρωπότητα; Η Νέα Τάξη αποδείχθηκε σύντοµα Νέα Αταξία» γράφει στα “Γονίδια του µέλλοντος” (εκδόσεις Προσκήνιο) ο κορυφαίος διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης που πριν λίγες ηµέρες αποχαιρετίσαµε στη γη του Σελίνου.

Καθηγητής φυσικοχηµείας και φιλοσοφίας, µε βαθιά κατάρτιση και πολύπλευρη µόρφωση, ένας πανεπιστήµονας του σήµερα που µόνο µε τους αρχαίους φιλόσοφους θα µπορούσε να συγκριθεί, ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό.

Φυσικά “κοµµένος” από την τηλεόραση µε ελάχιστες εξαιρέσεις αφού “αυτά δεν πουλάνε”, αρθρογραφούσε µέσα από “Τα ΝΕΑ” επί εποχής Λαµπράκη, στο ΠΡΙΝ, και βέβαια στο θεωρητικό περιοδικό που ο ίδιος εξέδιδε το “Ουτοπία”.

Την ίδια στιγµή διάφοροι φιλόσοφοι και “φιλόσοφοι” έχουν µόνιµο στασίδι στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις ραδιοφωνικές εκποµπές γιατί δεν ενοχλούν την καθεστηκυία τάξη, ούτε τα βάζουν µε τους “έχοντες και κατέχοντες”, έχουν κάνει ευαγγέλιο την ατοµική ευθύνη.

Ο λόγος και η γραφή του Ευτύχη Μπιτσάκη παρέµενε λαϊκή χωρίς να χάνει ίχνος από την επιστηµονική του αξία, ούτε κατέφευγε σε “νεολογισµούς” και παχιά λόγια χωρίς καµία αξία.

Για αυτό και ίσως µπήκε στο περιθώριο από το “µιντιακό σύστηµα” της χώρας, που αντίθετα έδινε και δίνει άπλετο χώρο στο lifestyle και στην ελαφρότητα, ή ακόµα και στη χυδαιότητα. Βέβαια αυτά “σερβίρονται” τέλεια στον πελάτη – τηλεθεατή µαζί µε τις διαφηµίσεις που πουλάει το κάθε µέσο…