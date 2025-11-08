menu
∆εν είναι αυτή η Κρήτη που ξέρουµε

Ιωάννα Κωσταρέλλα
Στην Κρήτη ζουν πολύ καλοί άνθρωποι. Με αρχές, ήθος και σεβασµό για τους γύρω τους. Έχουµε ζήσει τη φιλοξενία τους και απολαµβάνουµε το πνεύµα τους. Μεταξύ αυτών, όµως, λαθροβιούν και άνθρωποι που δεν δίνουν δεκάρα για τους συνανθρώπους τους. Άνθρωποι που δεν διστάζουν να “παίξουν µπαλωθιές” για την πλάκα τους, που βγαίνουν στους δρόµους αφού έχουν πιει αµέτρητες “κούπες”, που έχουν δηλώσει βοσκοτόπια στις ξεραΐλες της Τζιας και υφάρπαξαν επιδοτήσεις.
Το πρόβληµα είναι ότι αυτοί οι λίγοι, από καιρό σε καιρό, αµαυρώνουν την εικόνα του νησιού και το κάνουν να φαντάζει ως µέρος ανοµίας, αδιαφορίας και εγκληµατικότητας.
Και τι δεν ακούσαµε και πάλι µε αφορµή τα όσα έγιναν στα Βορίζια. Το χειρότερο είναι ότι η συγκεκριµένη περιοχή φαίνεται να είναι εκτός νόµου και κανείς να µην µπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Πριν σχεδόν 20 χρόνια, το 2007, ένας νέος άνθρωπος, ο Στάθης Λαζαρίδης, ειδικός φρουρός από το Βόιο, είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνοµικής επιχείρησης για τον εντοπισµό χασισοκαλλιεργειών στα Ζωνιανά, όταν δέχτηκε τα πυρά από ακροβολισµένους σε µια πλαγιά. Τόσα χρόνια µετά φαίνεται ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Είναι 2025 και ακούµε στα ρεπορτάζ για “βεντέτες” και “σασµούς” και δεν µπορούµε να πιστέψουµε στ’ αυτιά µας. Σίγουρα δεν είναι αυτή η Κρήτη που ξέρουµε, αλλά µια απεχθής πλευρά της που πρέπει κάποτε να σταµατήσει να υπάρχει.

