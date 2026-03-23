Εμπρησμός ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου

Τέσσερα ασθενοφόρα, που ανήκαν σε οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο, πυροπολήθηκαν και η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πως ενδέχεται να πρόκειται για έγκλημα μίσους.

«Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργανωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, τον Οκτώβριο 2023, στο Ισραήλ, που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας Community Security Trust, η οποία συμβουλεύει τους 290.000 Εβραίους της Βρετανίας για ζητήματα ασφαλείας, επισήμανε «προφανή παραλληλισμό με παρόμοιες πρόσφατες αντιεβραϊκές εμπρηστικές επιθέσεις στη Λιέγη, το Ρότερνταμ και το Άμστερνταμ».

Μετά τη σύγκρουση, η Βρετανία έχει καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισημτικού μίσους.

Το πιο σοβαρό αντισημητικό επεισόδιο πέρυσι στη Βρετανία ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ που στοίχισε τη ζωή σε δύο Εβραίους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.