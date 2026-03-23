Εμπρησμός ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τέσσερα ασθενοφόρα, που ανήκαν σε οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο, πυροπολήθηκαν και η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πως ενδέχεται να πρόκειται για έγκλημα μίσους.

«Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργανωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, τον Οκτώβριο 2023, στο Ισραήλ, που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας Community Security Trust, η οποία συμβουλεύει τους 290.000 Εβραίους της Βρετανίας για ζητήματα ασφαλείας, επισήμανε «προφανή παραλληλισμό με παρόμοιες πρόσφατες αντιεβραϊκές εμπρηστικές επιθέσεις στη Λιέγη, το Ρότερνταμ και το Άμστερνταμ».

Μετά τη σύγκρουση, η Βρετανία έχει καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισημτικού μίσους.

Το πιο σοβαρό αντισημητικό επεισόδιο πέρυσι στη Βρετανία ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ που στοίχισε τη ζωή σε δύο Εβραίους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

