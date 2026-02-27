menu
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, 2026
Εμπορικός Σύλλογος Χανίων: Ζητά τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την άμεση θεσμοθέτηση ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού αλλά και την επίλυση του ζητήματος της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με γνώμονα την αναγκαία λήψη μέτρων στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών που θα επιφέρει την μείωση του αυξημένου λειτουργικού κόστους που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και επηρεάζει αρνητικά την εμπορική τους δραστηριότητα, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων απαιτεί
την άμεση θεσμοθέτηση ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού αλλά και την επίλυση του ζητήματος της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναφορικά ζητούμε :

Ακατάσχετος Λογαριασμός
Άμεση θεσμοθέτηση ενός πραγματικά λειτουργικού τροφοδότη ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, μέσω του οποίου θα διενεργούνται σε καθημερινή βάση οι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης συναλλαγές.  Συγκεκριμένα θα καλύπτονται οι μισθοί, οι ασφαλιστικές εισφορές, το ενοίκιο, οι δαπάνες ρεύματος και νερού, οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και κάθε άλλη λειτουργική δαπάνη.
Το σημερινό ισχύον πλαίσιο του ακατάσχετου λογαριασμού δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ούτε μπορεί να καταστήσει αυτές λειτουργικές, με δεδομένο και το γεγονός ότι η πλειονότητα των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτες κτλ).
Το ακατάσχετο όριο θα πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά και θα ποικίλλει αναλόγως των χαρακτηριστικών/οικονομικών μεγεθών της κάθε επιχείρησης. Έτσι το δημοσιονομικό κόστος είναι μηδενικό, ενώ θα προκύψει όφελος για τα δημόσια έσοδα, λόγω επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας αρκετών αδρανών επιχειρήσεων.
Σκοπός αυτού του λογαριασμού είναι να υπερασπίζει και να υποστηρίζει τα δικαιώματα της επιχείρησης στην καθημερινή εμπορική και οικονομική της δραστηριότητα ώστε να μπορεί να έχει μια ομαλή λειτουργία.

Μείωση των Ασφαλιστικών Εισφορών
Με δεδομένο το τεκμαρτό εισόδημα που έχει συνδεθεί με τον κατώτατο μισθό, έχουμε και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε, οι οποίες έχουν συνδεθεί με τον πληθωρισμό.  Οι εισφορές μας αυξήθηκαν κατά 2,7% βάσει του πληθωρισμού του 2024 και έπεται συνέχεια.  Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών συνδέεται άμεσα, σε αναλογικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, με τον περιορισμό του ύψους των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών, ωστόσο, υπό τις δεδομένες συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, αυξημένης ανεργίας και σημαντικής συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, υπερισχύει – για την πλειονότητα των επιχειρήσεων – η προτεραιοποίηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας και της οικονομικής επιβίωσης, έναντι του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού συνταξιοδοτικών αποδοχών».

